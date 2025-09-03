В чеченских селах выросло число умных помощников

Местные жители стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона», выросло на 21% в сельских населенных пунктах Чечни. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации стал Грозненский район. Абоненты отсюда составляют 15% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности пользователи из Ножай-Юртовского (12%) и Серноводского (10%) районов.

В небольших населенных пунктах республики среди владельцев гаджетов для умного дома преобладают люди 25-34 лет. Это больше 40% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 35 до 44 лет (32%), а третью — жители от 45 до 54 лет (28%). Среди самых энергичных пользователей преобладают мужчины, они подключают девайсы в пять раз чаще женщин.

Потребление интернет-трафика с технологичными устройствами также растет. За год объем данных в сельской местности увеличился на 10%. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры видеонаблюдения, отопительные приборы, охранные комплексы, автоматика для ворот. Жители сел управляют ими через мобильные приложения, звонки и SMS.

«Чтобы умный дом работал безотказно, в каждом уголке региона должно быть стабильное покрытие мобильной сети. Для этого мы ежедневно развиваем телеком-инфраструктуру. Только с начала года специалисты построили и модернизировали более 250 базовых станций в малых населенных пунктах, отдаленных селах и аулах, в высокогорной местности», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.