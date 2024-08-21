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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Наурском районе Чечни

«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Наурском районе Чечни. Изменения коснулись жителей 11 населенных пунктов в степной зоне республики. Технические специалисты активировали новые диапазоны сети четвертого поколения (4G/LTE), что позволило увеличить скорость передачи данных до 70 Мбит/с.

Скорость загрузки данных в районе выросла на 15%. Этого достаточно, чтобы пользоваться всеми цифровыми сервисами, проходить онлайн-обучение или загружать до десяти фильмов в час.

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Всего с начала года специалисты оператора модернизировали более 20 телеком-объектов в селах Наурском, Рубежном, Алпатово, Чернокозово, Ульяновском, Новое Солкушино, а также в станицах Калининской и Мекенской. В этих населенных пунктах традиционно отмечается повышенный спрос на мобильный интернет и голосовую связь. За семь месяцев 2024 г. здесь использовали в 2,5 раза больше трафика, чем за аналогичный период прошлого.

«При загрузке тяжелых файлов, просмотре фильмов или общению в видеоформате, улучшения уже почувствовали более 50 тыс. местных жителей. Кроме того, наши инженеры прокачали связь до 70 Мбит/с в горных районах региона — Шатойском, Ножай-Юртовском и Итум-Калинском. Абоненты всегда остаются на связи с близкими и могут при необходимости вызвать экстренные службы даже на горе Тебулосомта — высшей точке республики, которая находится на уровне 4493 метров над уровнем моря», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

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