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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199873
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Россия СКФО Чечня Итум-Калинский район Итум-Кали

Россия - СКФО - Чечня - Итум-Калинский район - Итум-Кали

СОБЫТИЯ


19.08.2026 В Ножай-Юртовском районе Чечни усилили мобильную связь 1
06.11.2025 «МегаФон» подготовил связь в Чечне к курортному сезону 1
07.05.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на горнолыжном курорте в Чечне 1
21.08.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Наурском районе Чечни 1
19.11.2010 «МегаФон» расширил покрытие в высокогорных районах Чеченской Республики 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10776 4
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16308 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10188 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18074 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9533 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11836 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26353 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22976 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26340 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4452 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3831 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29727 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2293 1
Евлоев Мурад 57 3
Игошкина Ольга 13 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 644 4
Россия - РФ - Российская федерация 166564 3
Россия - СКФО - Чечня - Серноводский район - Серноводское 14 2
Россия - СКФО - Чечня - Шаройский район - Шарой - Химой - Кири 5 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 507 1
Грузия 1333 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 754 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1519 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 454 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 780 1
Металлы - Золото - Gold 1253 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1719 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16111 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5788 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465686, в очереди разбора - 724092.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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