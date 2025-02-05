Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил LTE в селах Чечни

Дополнительное телеком-оборудование увеличило зону покрытия LTE для абонентов в Надтеречном, Наурском, Шелковском, Веденском, Гудермесском районах. Теперь жители и гости республики обеспечены мобильным интернетом на скорости до 85 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После модернизации телеком-инфраструктуры пользователи суммарно стали потреблять на 31% больше трафика ежедневно. Контент загружается быстрее даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

Технические специалисты оператора задействовали на территории населенных пунктов несколько диапазонов частот, тем самым обеспечив оптимальные покрытие и емкость. В результате проведенных работ максимальная скорость загрузки составляет 85 Мбит/с. Такой показатель позволяет скачать фильм в формате Full HD за восемь минут.

Не на бумаге, а в коде: игроки ИТ-рынка инвестируют в интеграцию своих продуктов
Импортонезависимость

«Особое внимание наши инженеры уделили не только крупным городам, но и маленьким аулам и селам. С начала года скорость загрузки выросла в более чем 30 населенных пунктах региона. Изменения прошли, в том числе, в Советском заказнике, на границах с Дагестаном и Северной Осетией, а также на наших курортах в Серноводском районе. И местные жители, и гости пользуются бесперебойной связью и мобильным интернетом в любое время суток», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

По данным аналитиков «МегаФона», Чечня вошла в топ регионов по турпотоку в январе 2025 г. За прошедший месяц регион посетили на 89% больше визитеров, чем за аналогичный период 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Var1 — новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML

Россияне научились выявлять SIM-карты, стоящие в БПЛА и мошеннических колл-центрах

Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль

В России власти планируют ввести обязательное определение звонящего и маркировку звонков. Расплачиваться за это, возможно, придется операторам связи

Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали

На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще