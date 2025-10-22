Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» увеличил скорость интернета в Гудермесе

«МегаФон» провел новый этап модернизации сети в крупном городе Чечни. В результате абоненты получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 80 Мбит/с. Улучшения затронули как центр города с плотной жилой застройкой, так и окраины. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» провели комплексное обновление и перераспределение радиочастотных ресурсов сети в городе, что позволило увеличить пропускную способность базовых станций. Специалистам удалось добиться более стабильного соединения, увеличить скорость загрузки данных на 10% и повысить качество голосовой связи.

Благодаря модернизации жители и гости Гудермеса даже в отдаленных микрорайонах могут смотреть видео в формате , стримить в Сети, пользоваться всеми необходимыми веб-ресурсами. Скорость интернета повысилась не только в зоне жилой застройки, но и рядом с культурными объектами, например, в парке аттракционов и в Музее имени Героя России, первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

«Заметное повышение скорости и надежности связи отразилось на более чем 65 тысячах жителей. Гудермес — один из крупнейших городов региона с большим туристическим потенциалом. Современная цифровая инфраструктура здесь напрямую повышает качество жизни. Мы продолжаем работы не только в больших агломерациях, но и в малых аулах и селах, независимо от географических особенностей и плотности населения», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Гудермес – еще и важный транспортный узел на Северном Кавказе. В городе расположены железнодорожные линии, ведущие в несколько регионов Юга России, а также здесь проходит федеральная трасса Р-217 «Кавказ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Импортозамещение за свой счет. Российских производителей базовых станций скоропостижно отрежут от госфинансирования

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Российский изобретатель, требовавший запретить iPhone в России, бесповоротно проиграл патентный спор с Apple

Обзор: Корпоративные почтовые решения 2025

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще