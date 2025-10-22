Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кадыров Ахмат
СОБЫТИЯ
|22.10.2025
|«МегаФон» увеличил скорость интернета в Гудермесе 1
|29.09.2021
|Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 1
Кадыров Ахмат и организации, системы, технологии, персоны:
|Электросвязь 268 1
|Вайнах Телеком 50 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3084 1
|Ростелеком 10240 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 1
|Паршин Максим 321 1
|Кадырова Аймани 1 1
|Кадыров Рамзан 23 1
|Черхигов Рамзан 6 1
|Басаев Адам 2 1
|Кадыров Ахмад 4 1
|Альбеков Хасмагодев 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394619, в очереди разбора - 732070.
Создано именных указателей - 184767.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.