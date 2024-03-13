В Ачхой-Мартановском районе Чечни «МегаФон» нарастил скорость мобильного интернета

Более 60 тыс. местных жителей и гостей Ачхой-Мартана из числа абонентов «МегаФона» стали доступны новые скорости передачи данных, которые изменились в зависимости от локации, но везде выросли примерно на 10%. Технические специалисты оператора установили дополнительное телеком-оборудование на западе Чеченской Республики.

Улучшения в скоростных показателях на сети произошли в городе Ачхой-Мартан, селах Катар-Юрт, Самашки и Хамби-Ирзи Ачхой-Мартановского района. Через него проходит участок федеральной трассы «Кавказ», ведущей как на территорию Дагестана, Ставрополья и Краснодарского края, так и в Азербайджан. Это значит, что многочисленные туристы могут с комфортом передвигаться по республике, при этом выкладывая фото либо скачивая данные из интернета на скорости до 100 Мбит/с.

«Чечня – это не только важный транспортный узел Северного Кавказа, это, в первую очередь, культурный и туристический центр федерального округа. По данным наших аналитиков, турпоток в республику увеличился за год на 15%. Мы оперативно реагируем на растущую нагрузку на сеть - за последние полгода инженеры построили и модернизировали в регионе более 300 объектов инфраструктуры, что позволяет обеспечивать абонентов бесперебойным интернетом и устойчивым сигналом связи», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Высокую востребованность мобильного интернета у местных жителей и туристов подтверждают и специалисты «МегаФона». С начала года абоненты в населенных пунктах Ачхой-Мартановского района ежемесячно используют около 1 ТБ информации. Такого объема данных достаточно, чтобы скачать до 500 часов видео в HD-качестве.