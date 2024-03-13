Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

В Ачхой-Мартановском районе Чечни «МегаФон» нарастил скорость мобильного интернета

Более 60 тыс. местных жителей и гостей Ачхой-Мартана из числа абонентов «МегаФона» стали доступны новые скорости передачи данных, которые изменились в зависимости от локации, но везде выросли примерно на 10%. Технические специалисты оператора установили дополнительное телеком-оборудование на западе Чеченской Республики.

Улучшения в скоростных показателях на сети произошли в городе Ачхой-Мартан, селах Катар-Юрт, Самашки и Хамби-Ирзи Ачхой-Мартановского района. Через него проходит участок федеральной трассы «Кавказ», ведущей как на территорию Дагестана, Ставрополья и Краснодарского края, так и в Азербайджан. Это значит, что многочисленные туристы могут с комфортом передвигаться по республике, при этом выкладывая фото либо скачивая данные из интернета на скорости до 100 Мбит/с.

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях
Бизнес

«Чечня – это не только важный транспортный узел Северного Кавказа, это, в первую очередь, культурный и туристический центр федерального округа. По данным наших аналитиков, турпоток в республику увеличился за год на 15%. Мы оперативно реагируем на растущую нагрузку на сеть - за последние полгода инженеры построили и модернизировали в регионе более 300 объектов инфраструктуры, что позволяет обеспечивать абонентов бесперебойным интернетом и устойчивым сигналом связи», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Высокую востребованность мобильного интернета у местных жителей и туристов подтверждают и специалисты «МегаФона». С начала года абоненты в населенных пунктах Ачхой-Мартановского района ежемесячно используют около 1 ТБ информации. Такого объема данных достаточно, чтобы скачать до 500 часов видео в HD-качестве.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператору облачной АТС выделиться в высококонкурентной среде

Власти потратят больше 100 миллиардов на подключение к интернету полицейских, чиновников и учителей

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

России обещан рост скорости интернета в 100 раз

Дмитрий Власов, «Кортис»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца

В Москве открыта линия сборки банкоматов

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще