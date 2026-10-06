Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202407
ИКТ 15695
Организации 11890
Ведомства 1509
Ассоциации 1131
Технологии 3595
Системы 27087
Персоны 88349
География 3151
Статьи 1592
Пресса 1341
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Интикетс Intickets

Интикетс - Intickets

Система INTICKETS.RU — продукт для автоматизации бизнес-процессов с набором инструментов для управления циклом продаж в учреждениях культуры, у билетных агентов и организаторов

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 7 338 463 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 7 338 463 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 856 267 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.10.2026 VK продал долю в билетном операторе после скандальной отмены концерта американского рэпера 3
02.01.2025 Как VK потратил больше 1,2 миллиарда на скупку билетных операторов 3
03.05.2024 VK купила долю в «Интикетс» 1
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Интикетс и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5070 3
Google LLC 12803 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Yandex - Яндекс 9380 1
VK - Mail.ru Group 3618 1
Meta Platforms - Facebook 4634 1
Amazon Inc - Amazon.com 3305 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 452 1
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 32 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1829 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 176 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 60 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 98 1
ЗУН - Zoon 15 1
iHerb - маркетплейс 17 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1552 1
eBay Inc 1642 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1779 1
ЦИАН - CIAN 196 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
Альфа-Групп 751 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2348 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54800 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2137 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3233 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1514 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18358 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 855 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3380 1
Пушкинская карта 22 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 133 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 359 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 75 1
Яндекс.Поиск - колдунщики 14 1
Drom.ru 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6399 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 123 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1386 1
Финкельштейн Евгений 13 1
Бондарев Алексей 4 1
Хромов Дмитрий 4 1
Громова Наталья 2 1
Кондратенко Александр 3 1
Соловьева Надежда 1 1
Агафонова Алла 1 1
Ельцин Дмитрий 1 1
Гладилин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168464 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19774 1
Европа 25028 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55085 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14863 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 314 1
Ботаника - Растения - Plantae 1176 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8913 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7702 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5707 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54102 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5177 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3817 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22032 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5847 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8166 1
Фонтанка 40 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2489 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1153 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1349 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще