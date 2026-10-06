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Интикетс Intickets
Система INTICKETS.RU — продукт для автоматизации бизнес-процессов с набором инструментов для управления циклом продаж в учреждениях культуры, у билетных агентов и организаторов
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 7 338 463 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Интикетс и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5070 3
|Google LLC 12803 1
|Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
|Yandex - Яндекс 9380 1
|VK - Mail.ru Group 3618 1
|Meta Platforms - Facebook 4634 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3305 1
|Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 452 1
|Финкельштейн Евгений 13 1
|Бондарев Алексей 4 1
|Хромов Дмитрий 4 1
|Громова Наталья 2 1
|Кондратенко Александр 3 1
|Соловьева Надежда 1 1
|Агафонова Алла 1 1
|Ельцин Дмитрий 1 1
|Гладилин Александр 1 1
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