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Кондратенко Александр



02.01.2025 Как VK потратил больше 1,2 миллиарда на скупку билетных операторов 1
30.04.2021 Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer 1
07.05.2001 Корпорация "Парус" на выставке "Comtek-2001" провела конференции для представителей ИТ-бизнеса и руководителей ИТ-департаментов различных предприятий 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кондратенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 41 1
HP Inc. 5685 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Oracle Corporation 6688 1
Парус Корпорация 552 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Кассир.ру - Kassir.ru 24 1
Интикетс - Intickets 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
Альфа-Групп 696 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 356 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 264 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 194 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Пушкинская карта 15 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
RSA Archer - RSA Archer Threat Management - RSA Archer Operational Risk Management - RSA Archer Government - RSA Archer GRC 8 1
Аглицкий Игорь 1 1
Шестовская Елена 1 1
Комар Виктор 2 1
Ельцин Дмитрий 1 1
Хромов Дмитрий 2 1
Финкельштейн Евгений 10 1
Монахова Елена 6 1
Карпачев Александр 25 1
Казарезов Алексей 7 1
Зезюлинский Николай 23 1
Богданова Анна 4 1
Самченко Андрей 5 1
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Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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