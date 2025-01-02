Кондратенко Александр
Кондратенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Аглицкий Игорь 1 1
|Шестовская Елена 1 1
|Комар Виктор 2 1
|Ельцин Дмитрий 1 1
|Хромов Дмитрий 2 1
|Финкельштейн Евгений 10 1
|Монахова Елена 6 1
|Карпачев Александр 25 1
|Казарезов Алексей 7 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Богданова Анна 4 1
|Самченко Андрей 5 1
|Иванов Михаил 100 1
|Беляльцев Евгений 1 1
|Антипов Александр 21 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
|Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
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