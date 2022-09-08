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Сервис «Навигатор возможностей» для молодежи доступен в двух пилотных регионах России

Минцифры России и Росмолодежь запустили сервис «Навигатор возможностей». Пилотными регионами стали Московская область и Республика Татарстан, а до конца года сервис будет доступен во всех регионах страны.

На платформе молодые люди смогут получить информацию об актуальных концертах и выставках, записаться на интересующее обучение, найти стажировку в компании или государственном учреждении, а также узнать о спортивных мероприятиях, бесплатных туристических маршрутах, волонтерских акциях и многое другое.

«Перед реализацией проекта было проведено исследование, которое показало, что у нашей аудитории отсутствует возможность централизованного поиска мероприятий, молодые люди недостаточно информированы о тех общественно полезных событиях, которые проходят в их регионах. А так как на портале госуслуг зарегистрирована большая часть молодого населения страны, стало очевидным, что именно эта площадка подходит для агрегатора. Удобный интерфейс и понятный язык как бонус сервиса. Здесь представлена информация о всех существующих льготах и предложениях, конкурсных механиках, а также грантовой поддержке», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Сервис будет доступен в браузере, в мобильном приложении госуслуг, а культурная часть будет также доступна в приложении «Госуслуги культура».

Им смогут воспользоваться молодые люди от 14 до 35 лет. Планируется, что, в связи с этим, приложение «Госуслуги культура» расширит аудиторию и будет также доступно гражданам старше 23 лет. Сейчас приложением можно воспользоваться для оформления «Пушкинской карты» с 14 до 22 лет включительно.

«Молодые люди будут получать персонализированные предложения, дайджесты мероприятий на электронную почту или в мессенджере. Создавать мероприятия для молодых людей смогут все заинтересованные госорганы, включая региональные и муниципальные, а также некоммерческие и коммерческие организации. Заявки на размещение будут приниматься через ситуационный центр Минцифры России, далее модерироваться и размещаться на «Госуслугах», — отметил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

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Каждая карточка будет содержать информацию о мероприятиях, которые получит молодой человек: на кого ориентировано мероприятие, что даст программа участникам, формат проведения и всю информацию о дате, месте и организаторе события. Можно будет записаться на мероприятие, сохранить информацию в календаре, оценить качество мероприятия, написать отзыв и отправить приглашение другу.

По данным Росмолодежи, планируется, что в дальнейшем на сервисе будет публиковаться рейтинг регионов и муниципалитетов на основании данных о посещаемости мероприятий и оценок их качества.

При любом запросе по молодежным услугам и сервисам робот Макс предложит пройти профилирование. Результат – специальный личный кабинет с данными о предпочтениях пользователя.

На каждое мероприятие можно будет получить бесплатный молодежный билет. Будут также начисляться бонусы за чекин.

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