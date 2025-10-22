Число пользователей «Сферума» в Max составило 10 млн

Образовательным пространством «Сферум» в национальном мессенджере Max пользуются более 10 млн педагогов, учащихся и их родителей. В августе 2025 г. сервис поэтапно запускался в шести пилотных регионах, а в октябре 2025 г. стал доступен для пользователей по всей России. Об этом CNews сообщили представители VK.

Еженедельная аудитория «Сферума» в Max достигает 6 млн пользователей, каждый день сервисами образовательного пространства пользуются уже 3 млн человек.

В национальном мессенджере представлены основные функции «Сферума», такие как чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика», чат-бот «Пушкинская карта» и др. Педагоги обладают знаком отличия – академической шапочкой, которую можно получить только верифицированным учителям.

В образовательном пространстве также запущены новые сервисы для обучения. Пользователям «Сферума» доступны учебные материалы ФГИС «Моя школа» и приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием. Сервис «Справка в школу» поможет оперативно получать и отправлять заявления, например, об отсутствии ребенка в школе.

Особый акцент сделан на безопасности. В «Сферум» в Max для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим». Это повышает защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения.