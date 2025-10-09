Разделы

«Сферум» в Max стал доступен для пользователей во всех регионах России

Образовательное пространство «Сферум» в национальном мессенджере Max теперь доступно для педагогов, учащихся и их родителей во всех российских регионах. Об этом CNews сообщили представители VK.

В августе «Сферум» при поддержке Минпросвещения России завершил все интеграционные процессы в Max. На первом этапе сервис был открыт для шести пилотных регионов и постепенно расширял свою географию.

В образовательном пространстве в Max представлены основные функции «Сферума», такие как чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика», чат-бот «Пушкинская карта» и др. Педагоги обладают уникальным знаком отличия – академической шапочкой, которую можно получить только верифицированным учителям.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

В образовательном пространстве в Max также запущены новые сервисы для обучения – пользователям «Сферума» доступны учебные материалы ФГИС «Моя школа», приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием, сервис «Справка в школу», который позволяет оперативно получать уведомления от педагогов и родителям отправлять заявления об отсутствии ребенка в школе.

Особый акцент сделан на безопасности. В «Сферум» в Max для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим». Это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения.

