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МТС прокачала сеть в крупном железнодорожном узле Брянска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в районе Локомотивного депо № 2, где проходят составы брянских направлений Московской железной дороги. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интернета на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новое телеком-оборудование в районе крупного железнодорожного разъезда и депо, где проводится ремонт, обслуживание и формирование грузовых и пассажирских составов. Также мимо депо проходит железнодорожный транзит по направлениям Брянск-Орловский-Новозыбков, Жуковка-Суземка, Брянск-Орловский-Почеп.

Скоростной интернет позволит работникам депо и железнодорожных станций поддерживать оперативную связь с коллегами по рабочим вопросам. Кроме того, это поможет наладить более четкую координацию работы логистических компаний и складов, которые находятся здесь же.

Дополнительное телеком-оборудование разгрузит также сеть в районе Московского проспекта, на продолжении автомагистрали Р120 Орел-Брянск-Смоленск, которая имеет важное значение и для регионального сообщения между Брянском, Карачевом, Севском и другими населенными пунктами. Через Московский проспект также проходят транспортные потоки из Калуги.

«МТС всегда развивает сеть согласно потребностям абонентов, а трафик в районе брянского железнодорожного узла с начала года вырос вдвое. Новое качество сети позволит внедрять в работу депо и логистических компаний современные цифровые технологии. А перевозчики смогут использовать, например, сервисы мониторинга грузов или разъездных сотрудников, которые обслуживают местную инфраструктуру», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

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Также жители большого частного сектора с населением больше 5000 человек, расположенного в районе депо, смогут использовать интернет для своих повседневных нужд: для удаленной работы, учебы, просмотра социальных сетей и новостных лент, подключать онлайн-оплату, покупать билеты на поезд, загружать другие цифровые сервисы.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 миллионов абонентов.

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