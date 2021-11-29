Автосервис федеральной сети «Авто-Японец» ускоряет работу с клиентами с «1С:Автосервис»

Специалисты казанского офиса «1С-Рарус» завершили проект внедрения «1С:Автосервис» для компании «Авто-Японец». В результате развернута система учета операций автосервиса, перенесены данные, обучены пользователи, реализованы доработки.

Компания «Авто-Японец» работает в Казани восемь лет. Филиал в Казани является частью единой федеральной сети. Основное направление работы – сервисное обслуживание японских автомобилей, подбор, продажа запчастей и расходных материалов.

До проекта учет вели в «Альфа-Авто» на платформе «1С:Предприятие 7.7». С целью развития бизнеса были поставлены задачи по автоматизации:

- внедрить единую управленческую систему учета с помощью решения на платформе «1С:Предприятие 8.3»;

- организовать выгрузку из управленческой системы в «1С:Бухгалтерия 8» с целью подготовки и сдачи регламентированной отчетности;

- автоматизировать расчет бонуса менеджерам по заказ-нарядам;

- вести запись на ремонты в планировщике.

Для достижения поставленных целей был выбран «1С:Автосервис» – специализированное решение, предназначенное для автоматизации управления деятельностью в автосервисах, которые оказывают услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Ключевые итоги проекта:

- В «1С:Автосервис» загружены справочные данные по товарам, клиентам, автомобилям, ценам на автоработы и остаткам товаров.

- Доработана форма планировщика для записи на ремонт: заявки на ремонт объединяются по нескольким ячейкам, добавлена цветовая раскраска согласно состоянию заказ-наряда, реализована всплывающая подсказка с контактами клиента. Планировщик стал удобнее, информация считывается за секунды без необходимости открывать конкретные заказ-наряды.

- Доработан расчет бонуса для менеджера, если по его рекомендации клиент обратился за установкой купленной запчасти в сервис. Бонус рассчитывается процентом по закрытым заказ-нарядам.

- В заказ-наряде доработано автоматическое заполнение ответственного за выполнение работ на основании поля «мастер» всего документа. Это позволило ускорить заведение заказ-нарядов.

- Подключена онлайн-ККТ, чеки пробиваются напрямую из документов оплаты. Для ускорения пробития чеков сделана доработка – в операциях с безналичной оплатой предусмотрено автоматическое заполнение типа карты.

- Пользователи прошли курс обучения по типовым разделам. Это позволило облегчить переход с предыдущих систем, быстро включиться в работу.

Проект выполнен за два месяца: автоматизировано пять рабочих мест, система запущена в работу и ежедневно используется. В настоящее время «Авто-Японец» продолжает сотрудничество с «1С-Рарус» по договору сопровождения.