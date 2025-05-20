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Гусев Денис
УПОМИНАНИЯ
Гусев Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 94 1
|Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
|Просвещение ФГУП - издательство 22 1
|Intercomp Global Services 5 1
|IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
|Захаров Андрей 37 1
|Македонский Сергей 47 1
|Орлов Дмитрий 23 1
|Соловьев Сергей 71 1
|Захаров Евгений 4 1
|Уваев Юрий 1 1
|Бучин Сергей 7 1
|Стасевич Денис 4 1
|Левошко Денис 1 1
|Генкин Артем 4 1
|Жданов Дмитрий 1 1
|Гореленков Сергей 2 1
|Рыбкина Елена 4 1
|Матусова Наталия 1 1
|Мишакова Алла 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148539 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 2
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3197 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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