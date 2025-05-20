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Гусев Денис


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 «Технониколь» планирует применять ИИ на производствах минеральной изоляции 1
13.07.2021 Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь» 1
14.04.2017 Интернет-сервис для обслуживания автомобилей «Ремонтиста» привлек инвестиции от «Рукард» 1
26.04.2016 Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1 1
16.06.2011 Профессионалы аутсорсинга бизнес-процессов обсудили перспективы развития рынка BPO в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Гусев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

8449 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 173 1
Fujitsu 2047 1
KPMG 258 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 328 1
Unicon - Юникон 19 1
Microsoft Corporation 24836 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
Рукард - Rucard 6 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 94 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Просвещение ФГУП - издательство 22 1
Intercomp Global Services 5 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 247 1
Федеральное казначейство России 1811 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 784 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 596 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 810 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1303 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1888 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5665 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6392 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6840 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 780 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10597 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7315 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3170 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2468 1
Тайный покупатель - mystery shopper - secret shopper - linkonet - мнимый покупатель - таинственный покупатель 51 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 220 1
DBA - Digital Business Automation 42 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13706 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2133 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1754 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 296 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 60 1
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 20 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Захаров Андрей 37 1
Македонский Сергей 47 1
Орлов Дмитрий 23 1
Соловьев Сергей 71 1
Захаров Евгений 4 1
Уваев Юрий 1 1
Бучин Сергей 7 1
Стасевич Денис 4 1
Левошко Денис 1 1
Генкин Артем 4 1
Жданов Дмитрий 1 1
Гореленков Сергей 2 1
Рыбкина Елена 4 1
Матусова Наталия 1 1
Мишакова Алла 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3197 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 1
Экономический эффект 1104 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19153 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5227 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30043 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1770 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5305 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7982 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5158 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2121 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1665 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1077 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 154 1
Forrester Research 823 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 134 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 217 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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