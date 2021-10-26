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Владельцы электромобилей платят в два раза больше за техобслуживание

Международная сеть автосервисов Fit service совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze провели исследование рынка техобслуживания гибридных и электромобилей (EV) в России и пришли к выводу, что их владельцы в среднем тратят в 2 раза больше на ремонт и обслуживание, чем владельцы обычных автомобилей с ДВС.

Как показало исследование, средний чек за обслуживание электромобиля составил 18 911 руб., в то же время обслуживание автомобиля с ДВС в среднем обходится в 9 888 руб.

«Поскольку в гибридных автомобилях установлено две системы, то логично, что это несет в себе двукратное увеличение затрат на сервисное обслуживание. Деталей и систем в таких автомобилях в два раза больше и они дороже, что говорить, любой гибридный или электромобиль стоит дороже обычного. Двойная система охлаждения, два двигателя — ДВС и электрический, тормозная система с рекуперацией. А если касаться ремонта, то батарейные блоки по регламенту подлежат только замене, а их стоимость несравнима даже с заменой обычного двигателя», — комментирует Данил Соловьев, сооснователь и директор международной сети автосервисов Fit service.

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