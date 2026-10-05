В России будут искать закладки в промышленных контроллерах

Для промышленных контроллеров хотят ввести дополнительные проверки безопасности. Это может значительно увеличить сроки их создания и сертификации, а также потребует увеличения бюджетов на опытно-конструкторские работы.



Ужесточение требований

Для промышленных программируемых логических контроллеров (ПЛК) могут ввести дополнительное требование по проведению обязательных проверок на возможные лазейки в безопасности, пишут «Ведомости».

Внести изменения в оценку доверенности устройств предложил Виталий Мисурагин, заместитель генерального директора НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС, входит в «Росатом»), в 2023 г. наделенного Правительством статусом разработчика и производителя доверенных ПАК для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

НПО КИС и ФГУП «НПП "Гамма"» (подведомственное Минпромторгу научно-производственное предприятие) проводят и планируют до конца 2026 г. завершить эксперимент по выявлению недекларированных возможностей ПЛК. Результаты подобных испытаний и сертификации должны признаваться разными промышленными заказчиками, заявил Мисурагин.

Проблема безопасности

Недекларированные возможности являются серьезной проблемой для обеспечения безопасности и могут быть связаны как с ошибками в проектировании, так и с намеренной модификацией исходных функциональных возможностей, пояснил проректор Московского института электронной техники Алексей Переверзев.

magnific Дополнительные проверки увеличат бюджет и процесс создания ПАК

Новые требования могут ужесточить контроль процесса разработки аппаратуры и ПО, а также к применяемой электронной компонентной базе (ЭКБ), предполагает он.

Обязательный анализ недекларированных возможностей может увеличить полный цикл создания и сертификации сложных контроллеров в два раза — от 1,5 до трех лет, полагает гендиректор холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Ольга Квашенкина.

Затраты на такие проверки, по ее подсчетам, могут занять до трети бюджета на опытно-конструкторские работы. Для небольших компаний, привыкших собирать оборудование из готовых зарубежных узлов, такой барьер станет неподъемным, считает эксперт.

Действующие правила

С 1 января 2030 г. на всех объектах КИИ в России можно будет использовать только доверенные ПАК, к которым относятся и ПЛК. С марта 2026 г. действует национальный стандарт, определяющий порядок подтверждения соответствия ПАК критериям доверенности. В его разработке участвовало НПО КИС.

По мнению Мисурагина, сейчас нельзя говорить ни о полной технологической независимости производителя, ни о том, что он в полной мере контролирует техническую документацию продукта. а само наличие сведений в реестрах не гарантирует соответствия непосредственно проверяемого ПЛК установленным требованиям.

Ни фабрика, изготавливающая кремниевый кристалл, ни конечный сборщик контроллера не обладают абсолютной прозрачностью в отношении каждого компонента или программы, согласна Квашенкина.

Ужесточение подходов к определению доверенности необходимо начинать с самих критериев определения доверенного ПАКа, сказал генеральный директор разработчика ПЛК «Реглаб» Андрей Ульянов.

Гарантировать, что в контроллере нет никаких лазеек, может только обязанность использования в качестве центрального контроллера интегральных схем первого уровня российского производства, уточнил директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов. Однако в массовом сегменте ограничена доступность и применимость доверенной ЭКБ для функционала ПЛК.