Ульянов Андрей


СОБЫТИЯ


04.03.2026 ООО «Реглаб» и АО «Эридан» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве 1
27.07.2022 Минцифры Рязанской области и «Ред софт» договорились о сотрудничестве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ульянов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1068 1
Прософт-Системы 20 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1488 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23458 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57956 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1392 1
Рустамов Рустам 527 1
Россия - РФ - Российская федерация 159156 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 617 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55310 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 1
