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Fit Service запускает автопланирование ТО для крупнейших автопарков страны

Сеть автосервисов Fit Service запускает новый функционал для корпоративных клиентов. Теперь в онлайн-сервисе по обслуживанию автопарков Fit Fleet доступно автоматическое планирование технического обслуживания на год вперед. Это позволит сделать обслуживание крупнейших автопарков своевременным и прогнозируемым. Об этом CNews сообщили представители Fit Service.

Как будет работать новая функция

Новая функция позволяет планировать регламентное ТО корпоративных автомобилей автоматически, с помощью пары кликов.

Исходя из текущего пробега, среднего пробега в месяц, интервала (7500/10000/15000) формируется график заездов, который выгладит как календарь с напоминаниями о необходимости прохождения очередного ТО. За две недели до наступления даты очередного заезда в графике активируется формат создания записи. Теперь из напоминания можно создать запись на СТО.

Если заезд на СТО пропущен, то в календаре будет гореть напоминание красным цветом. Если заезд выполнен вовремя, то в календаре он будет подсвечен зеленым цветом.

Зачем нужен новый функционал

В корпоративном парке могут быть десятки, а иногда сотни автомобилей. Руководителю автопарка или fleet-менеджерам приходится помнить и следить за всеми плановыми заездами. Кроме того, необходимо фиксировать и перечень работ по пробегу. Новый функционал Fit Fleet позволяет создать точный график необходимых превентивных заездов на год вперед.

Обновленный функционал позволят поддерживать оптимальное состояние автопарка. Это значит, автомобиль всегда на маршруте, нет простоев. Кроме того, снимаются риски не прохождения ТО, а значит, уменьшается число крупных внезапных ремонтов. Например, не замененное вовремя масло, может привести к ремонту двигателя.

«Мы непрерывно обновляем корпоративный онлайн-сервис Fit Fleet. Новые функции появляются исходя из запросов клиентов. В разработке мы всегда идем от потребности и предлагаем решения именно тех вопросов, которые наиболее сложны для бизнеса. Новый функционал автопланирования ТО позволяет компаниям сохранять свои автомобили в исправном состоянии, продлевать срок их эксплуатации, а это значит, в конечном итоге, экономить средства на обновлении парка» – сказал Александр Гараньков, директор по развитию международной сети автосервисов Fit Service.

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