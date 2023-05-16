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Fit Service запустила приложение для водителей

Международная сеть автосервисов Fit Service объявила о запуске нового мобильного приложения для водителей. Все данные по автомобилю теперь доступны на смартфоне. Приложение напомнит о необходимости замены масла, предупредит о частых поломках на основе статистики ремонтов и оценит стоимость кузовного ремонта.

Мобильное приложение Fit Service предоставляет автовладельцам полный контроль над состоянием автомобиля. Водители смогут записаться на удобную станцию и легко управлять своими записями без звонков оператору. В приложении предусмотрен собственный навигатор, не потребуется включать другое приложение, чтобы доехать до сервиса.

В разделе «Гараж» нового приложения сохраняется информация обо всех автомобилях пользователя: госномер, пробег, VIN. Здесь всегда будет под рукой история обслуживания авто, включая электронные чеки, договоры и акты.

Раздел «Рекомендации» позволяет планировать затраты на будущие ремонты. Здесь хранятся рекомендации от мастеров-приемщиков на основе осмотров. Особенно интересны для водителей могут быть рекомендации на основе объемной статистики ремонтов авто конкретной марки, модели и года выпуска. Кроме того, в разделе будут появляться сезонные рекомендации и советы на основе данных по пробегу.

«Буквально все взаимодействие между станцией и клиентом мы оцифровали и перенести в функционал мобильного приложения. Мы стремились к максимальному удобству клиентов. Запись, документооборот, переписка, рекомендации, история обслуживания – все это собрано в одном приложении. Кроме того, мы оцифровали свой собственный опыт по ремонту многих тысяч авто в течение 15 лет. Теперь водителям доступна эта информация в удобном формате. Например, водитель услышал какой-то стук во время движения и подозревает конкретную неисправность. Проверить свою догадку легко, посмотрев статистику ремонта по конкретной модели авто. Это уникальный сервис», – отметил директор по развитию сети Fit Service Александр Гараньков.

В приложение доступен актуальный бонусный баланс клиента Fit Service. Пользователи могут контролировать списание и пополнение бонусов, а также видеть перечень бесплатных услуг. Во-вторых, приложение своевременно напомнит о сезонных акциях и предложениях в сети Fit Service. Еще одно преимущество –предложения от партнеров сети.

В приложении предусмотрен прямой чат с оператором сети, который позволит решить любой вопрос. Теперь узнать о готовности автомобиля, уточнить нюансы по обслуживанию или актуальные условия акций можно даже без звонка на станцию.

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Кроме того, новое приложение предоставляет доступ к эксклюзивным проектам сети Fit Service. Например, с помощью функции «Оценка стоимости кузовного ремонта» автомобилисты смогут получить предварительную стоимость ремонта буквально в пару кликов, полностью онлайн.

«Мы непрерывно дорабатываем приложение и добавляем новые функции и сервисы. Уже в ближайшем будущем в приложении появится сервис электронного подписания и хранения документов, получение фотографий и видео по результатам диагностик автомобиля, оплаты ремонтов online и оплаты частями, удобный чат, а также несколько интересных партнерских интеграций с крупнейшими экосистемами страны», – сказал Александр Гараньков.

Приложение Fit Service доступно пользователям Android и iOS в магазинах приложений.

Предыдущее приложение Fit Service далее поддерживаться не будет, всем клиентам будет предложено скачать новое приложение. Вся история обслуживания клиентов в сети сохранится и будет автоматически отображаться в новом приложении.

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