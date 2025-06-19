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Макиев Константин


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Автодор» и VK подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
07.06.2024 «Авито» и «Автодор» договорились о сотрудничестве 1
06.12.2023 «Ростелеком» и «Автодор» построят вышки сотовой связи вдоль автотрасс 1
07.09.2022 Simetra продолжит развивать единую транспортную модель автомобильных дорог «Автодора» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Макиев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 108 1
Ростелеком 9977 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2976 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 86 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1045 1
Avito - КЕХ Екоммерц 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28334 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10949 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1586 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1498 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3325 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2259 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16457 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2970 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21209 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8692 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 15 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 59 1
Комиссаров Дмитрий 230 1
Федулов Владислав 81 1
Полозенко Валентин 16 1
Швецов Владимир 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2059 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 719 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 723 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5747 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 599 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 70 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 174 1
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 40 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5369 1
Аренда 2501 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9228 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 727 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
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