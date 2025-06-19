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Макиев Константин
УПОМИНАНИЯ
Макиев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 108 1
|Ростелеком 9977 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2976 1
|Автодор - Российские автомобильные дороги 86 3
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1045 1
|Avito - КЕХ Екоммерц 6 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 7 1
|Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 15 1
|Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 59 1
|Комиссаров Дмитрий 230 1
|Федулов Владислав 81 1
|Полозенко Валентин 16 1
|Швецов Владимир 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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