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«Автодор» и VK подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Госкомпания «Автодор» и VK заключили меморандум о стратегическом партнерстве в сфере цифровых коммуникаций и маркетинга.

Сотрудничество будет направлено на повышение информированности граждан о дорожных проектах и цифровых сервисах, инфоподдержку федеральных и региональных инициатив, а также совместные исследования общественного мнения.

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Безопасность

«Все больше и больше аспектов нашей жизни переходят в цифровую форму. Сейчас большинство пользователей узнают новости именно в режиме онлайн – из социальных сетей, мессенджеров и сетевых изданий. Совместная работа с VK позволит нам рассказать как можно большему количеству людей о значимых проектах в дорожной отрасли, новых маршрутах, сервисах и тех возможностях, которые уже сегодня пользователи могут получить от поездок по скоростным дорогам», — отметил заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов uоскомпании «Автодор» Константин Макиев.

«Цифровые коммуникации сегодня — это не просто инструмент, а ключевая среда для диалога с пользователями. Подписание меморандума с «Автодор» открывает новые возможности для совместных проектов в области маркетинга и аналитики. Мы сможем не только эффективно информировать аудиторию о важных дорожных инициативах, но и повысить качество коммуникаций в транспортной отрасли», — сказала вице-президент по В2В-коммерции и операционному управлению VK Элина Исагулова.

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