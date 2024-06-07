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«Авито» и «Автодор» договорились о сотрудничестве

«Авито» и государственная компания «Автодор» подписали протокол о намерениях по взаимодействию. Соглашение позволит «Авито» расширить перечень данных, которые доступны пользователям платформы в отчетах сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (проект «Авито»). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Подписи под документом поставили представитель компании «Авито», управляющий директор по взаимодействию с государственными органами ООО «КЕХ еКоммерц» Владислав Федулов и заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов госкомпании «Автодор» Константин Макиев.

Сотрудничество сторон позволит повысить прозрачность сделок на вторичном рынке автомобилей, улучшить качество и безопасность услуг для пользователей платформы.

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Стартовым направлением сотрудничества станет обмен информацией о трафике на скоростных дорогах компании «Автодор», в том числе о наличии на транспортных средствах задолженностей за проезд по платным автодорогам. Благодаря этому данные будут доступны для пользователей сервиса «Автотека», который собирает максимально подробную информацию об истории автомобиля в единый отчет.

Также компании договорились о том, что сервис «Автотека» будет информировать пользователей платформы о деятельности и мероприятиях компании «Автодор» через свой ресурс и ресурсы партнеров.

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