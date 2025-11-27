«Автотека» и Российская государственная библиотека: молодое поколение выбирает достоверные источники данных

Российская государственная библиотека и «Автотека» запустили совместный проект, в рамках которого было проведено исследование аудитории Ленинки и «Автотеки» в возрастном разрезе, а также создана инсталляция, посвященная прошлому и настоящему автомобилей и проверке их истории. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным Российской государственной библиотеки, по итогам 2024 г. доля читателей в возрасте 18–30 лет выросла на 69%. При этом доля аудитории этого возраста в общем количестве новых посетителей составила 52,2%. Данные «Автотеки», сервиса «Авито Авто» по онлайн-проверки истории автомобилей, также показывают значительный рост интереса к проверке машин с пробегом среди молодой аудитории. В 2025 г. доля пользователей 18-24 лет выросла на 75% и достигла 21% от общей аудитории сервиса – это самый высокий темп прироста среди всех возрастных групп. На платформе «Авито Авто» доля проверок этой категорией пользователей за пять лет увеличилась на 82% – теперь доля молодых пользователей составляет 20% от всей аудитории.

Статистика показала важный тренд: молодое поколение хочет получать информацию из достоверных источников, находя в них основу для формирования ответственности и осознанности в принятии важных решений, в том числе при выборе авто с пробегом. Эти тренды, зафиксированные в двух сферах, легли в основу совместного проекта. В нем объединились «Автотека», недавно предоставившая 100-миллионный отчет, и Российская государственная библиотека, архив которой преодолел отметку в 200 млн единиц хранения.

«В эпоху избытка информации запрос на достоверность становится все более явным. Для современной аудитории – особенно молодой – первоисточник имеет решающее значение. В библиотеке это – подлинники, архивные документы. В «Автотеке» – данные из более чем двух тыс. источников. И сервис, и библиотека выполняют одну и ту же функцию: они доверенные посредники между прошлым и взвешенным будущим решением на основе данных. Для нас достижение отметки в 100 млн сформированных отчетов — это знак доверия от наших пользователей. И подтверждение того, что наш сервис отвечает их потребностям», – сказал Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки».

«Цифровизация – это не замещение архива, а его новая форма существования. Оцифровывая тысячи единиц хранения, мы делаем накопленную за века информацию доступной, сопоставимой, применимой. «Автотека» делает то же самое с историей автомобилей: собирает, верифицирует, структурирует – чтобы из потока данных получилось решение. Когда проверяешь прошлое – открываешь будущее. Эта фраза не метафора – это алгоритм мышления нового поколения, который объединяет институты, казалось бы, разного профиля. И именно он лег в основу нашего совместного проекта», – сказал Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки.