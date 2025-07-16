«Автотека» сделала проверку пробега автомобилей бесплатной

«Автотека», сервис онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито»), объявила о запуске новой функции – «Бесплатная проверка пробега». На сайте сервиса можно будет проверить автомобиль на наличие изменений показаний одометра.

По данным исследования «Авито Авто» и ИПСОС КОМКОН за апрель 2025 г., для покупателей пробег является одним из пяти важнейших параметров при выборе машины на вторичном рынке. Запуск новой функции в «Автотеке» направлен на то, чтобы увеличить прозрачность и безопасность авторынка. Этот инструмент позволяет быстро и достоверно узнать, реальный ли пробег отображается на одометре или в его истории были изменения. Для определения этого используется уникальная информация из широкой базы данных, которая «Автотека» подгружает из закрытых источников. В это число также входит информация от партнеров – более 4 тыс. дилерских центров и станций технического обслуживания.

Для получения результатов пользователю необходимо войти в аккаунт «Автотеки» на сайте сервиса или зарегистрироваться, а затем на специальной странице сайта ввести VIN или номер кузова авто. Каждый автолюбитель может провести до трех бесплатных проверок пробега.

Если изменения показаний одометра обнаружены, то подробности эксплуатации можно узнать, заказав полный отчет «Автотеки». Он содержит обширную информацию об истории автомобиля: количество владельцев, ДТП, ремонт, ограничения и многое другое. Эта информация поможет выбрать подходящее авто, а также принять взвешенное решение о покупке и минимизировать риски.

Если данных о пробеге нет, причиной может быть то, что автомобиль новый или не был на техническом обслуживании у партнеров «Автотеки».

«Мы понимаем, что для многих покупателей пробег – один из самых важных параметров при выборе автомобиля, так как он наиболее существенно влияет на состояние всех элементов транспортного средства. Однако не всегда удается найти достоверную информацию о нем самостоятельно или на поиск требуется много времени и усилий, а результат оказывается неточным. Одновременная проверка по множеству официальных каналов, которую автоматически проводит «Автотека», позволяет снижать вероятность ошибок и повышает точность полученных данных. Запуская бесплатную проверку пробега, мы хотим помочь автолюбителям сэкономить время и получить доступ к информации из широкой базы надежных источников, а кроме того – сделать авторынок прозрачным и безопасным. Это шаг навстречу тем, кто ценит прозрачность и удобство при выборе автомобиля», — сказал Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки».