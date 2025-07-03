«Авито Авто»: самый популярный кабриолет с пробегом у россиян — Ford Mustang

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению и ценам на кабриолеты с пробегом, а также интерес к ним пользователей платформы в июне 2025 г. Оказалось, что за год их популярность выросла на 8%, а количество объявлений о продаже – на 34,5%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Авто» самыми популярными стали кабриолеты марок BMW, Mercedes-Benz и Ford. Причем «баварцы» привлекли внимание четверти всех поклонников кабриолетов. Суммарно на тройку лидеров пришлось 53,7% интереса пользователей.

Наиболее востребованными моделями на вторичном рынке стали Ford Mustang (7,9% от интереса), Mercedes-Benz SLK-класса (6,7%), и три модели BMW: Z4 (5,9%), 3 серия (5,1%) и 4 серия (4,8%).

Чаще всего на платформе в июне этого года продавали кабриолеты с пробегом марок BMW, Mercedes-Benz и Porsche. На них пришлось 51,3% от всего предложения. Среди моделей по числу объявлений лидировали BMW Z4 (7,6%), BMW 4 серии (5,5%) и Mercedes-Benz SLK-класс (5,3%).

Эдуард Ефремов, руководитель сервиса «Селект» в «Авито Авто», отмечает, что кабриолеты в России традиционно являются нишевыми авто, так как погодные условия действительно создают определенные ограничения. Однако машины с откидной крышей неизменно привлекают тех, для кого кабриолет является не просто средством передвижения, а способом самовыражения и источником ярких эмоций. Предложение на кабриолеты на платформе растет, и это заметно в том числе в каталоге сервиса «Селект», где представлены специально отобранные авто от проверенных дилеров, – с начала этого года их доля в общем количестве авто выросла на 14,6%. При растущем количестве объявлений в начале лета наблюдалось заметное снижение цен на некоторые популярные модели, например, Mini Cooper с пробегом стал на 19,1% дешевле, чем в первый летний месяц 2024 г.