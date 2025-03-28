«Авито Авто»: наибольший выбор кабриолетов с пробегом наблюдается летом

Эксперты «Авито Авто» проанализировали динамику предложения кабриолетов с пробегом и интерес к ним со стороны пользователей платформы в 2023-2025 гг. Выяснилось, что наиболее широкий выбор таких авто доступен в летний период, даже несмотря на то, что именно в это время они наиболее популярны. Об этом CNews сообщили представители

По данным «Авито Авто», рост интереса к кабриолетам начинается уже весной: в марте 2024 г. по сравнению с февралем он вырос на 20,3%, а в аналогичные месяцы 2023 г. – на 23%. Пиковых значений интерес достигает в летние месяцы: в июле 2024 г. он был выше почти в 1,9 раза выше, чем в январе.

Динамика предложения демонстрирует схожую картину. Значительное увеличение количества объявлений отмечается весной: в марте 2024 г. прирост к предыдущему месяцу составил 12,1%, а в апреле – еще на 16,3%. В 2023 г. за март стало на 8% больше предложений о продаже кабриолетов, а за апрель – еще на 15,7%. Пик числа объявлений традиционно приходится на лето, после чего начинается постепенное снижение. Особенно заметное падение наблюдается в октябре: в 2024 г. предложение уменьшилось на 7,6%, а в 2023 г. – на 10% по сравнению с сентябрем.

По данным Авито Авто, наибольший интерес пользователей среди кабриолетов в 2025 г. приходится на модели марок BMW и Mercedes-Benz – по 20%. В топе также оказались Ford (9%), Porsche (4,6%) и Peugeot (4,2%).

Среди конкретных моделей наибольшую популярность демонстрируют Ford Mustang (8%), а также Mercedes-Benz SLK-класс (7,1%) и SL-класс (4,7%). Чуть менее востребованными оказались BMW 3 серии (4,4%) и BMW 4 серии (4,3%).

«Рынок кабриолетов демонстрирует четко выраженную сезонность. С мая по август выбор таких авто наиболее широк. На этот период приходится и максимальный спрос, поэтому самые привлекательные предложения, особенно по выгодной цене, быстро находят своих владельцев. Чтобы понять, соответствует ли заявленная цена рыночной и является ли предложение действительно выгодным, мы рекомендуем обращать внимание на данные «Авито Оценки». ИИ-алгоритмы искусственного интеллекта сравнивают объявление с похожими предложениями по ряду критериев, среди которых год выпуска, поколение, комплектация модели, востребованность у пользователей, количество объявлений на платформе и другим параметрам», – сказал Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».