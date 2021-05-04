Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber

Uber и компания Arrival, созданная экс-замминистра связи Денисом Свердловым, разработают электротакси для пассажирских перевозок. Автомобиль будет создан с учетом потребностей водителей, проводящих большую часть жизни за рулем, но и про комфорт пассажиров разработчики тоже не забудут. Производство электромобиля должно начаться в IV квартале 2023 г.

Электротакси экс-замминистра

Стартап Arrival бывшего замминистра связи Дениса Свердлова займется разработкой электротакси. Это будет первый легковой автомобиль Arrival – до этого компания специализировалась на грузовых фургонах и пассажирских электробусах.

Как пишет The Guardian, в разработке электротакси инженерам Arrival помогут сотрудники Uber. Компании намерены запустить производство машин в конце 2023 г., выпуск будет организован на микрозаводах Arrival.

Планируемый к созданию автомобиль, по информации The Verge, будет создан специально для водителей, которые проводят многие часы за рулем, занимаясь перевозкой пассажиров. В первую очередь это коснется водительского сиденья, которое будет выполнено с учетом всех требований эргономики. Оно позволит с большим комфортом преодолевать десятки и сотни километров.

Умное электротакси

К особенностям будущего электротакси можно отнести переднее пассажирское сиденье, которое, по задумке авторов, можно будет сложить. Это позволит добавить больше места для ног пассажиров заднего ряда или разместить в салоне больше багажа.

Место водителя и сложенное кресло переднего пассажира

Помимо этого, машина будет оснащена панорамной стеклянной крышей и дисплеем больших размеров – на него будут выводиться навигационное ПО и приложение для работы с заказами. Что касается водительского кресла, то оно не только получит улучшенную эргономику, но будет изготовлено из специальных износостойких материалов.

По задумке Uber, будущее такси, работающее от электричества, будет принимать только те заказы, на выполнение которых ему хватит текущего заряда аккумулятора. Машина сможет напрямую подключаться к приложению для работы с заказами, что позволит агрегаторам такси видеть заряд ее АКБ.

Кресло пассажира в разложенном виде

На момент публикации материала Arrival и Uber не обнародовали изображения своего будущего электротакси. Автомобиль существовал лишь в виде нескольких рендеров салона, демонстрирующих его основные особенности – большой горизонтально расположенный прибор по центру передней панели и сложенное кресло переднего пассажира.

Перспективы появления в России

Компания Arrival, несмотря на то, что у ее истоков стоит бывший российский замминистра, не является отечественной. Денис Свердлов зарегистрировал ее в Великобритании (по этой причине на рендерах у электротакси правый руль), и пока неизвестно, появятся ли ее такси на электротяге в России.

Между тем, такая вероятность есть, поскольку в России Uber работает с начала 2017 г. В июле 2017 г. «Яндекс» договорился об объединении бизнесов «Яндекс.такси» и Uber в России и странах СНГ. Uber вложила в совместное компанию $225 млн, «Яндекс» — $100 млн.

Вид на электротакси сверху

Еще один аргумент в пользу возможности появления электротакси в России – это интерес московских властей к электробусу Arrival под названием Arrival Bus. Компания показала его в июне 2020 г., а в первых числах октября 2020 г. правительство Москвы вступило в переговоры с Arrival на тему возможности запуска производства «коронавирусных» электробусов на территории столицы. Потенциальная мощность московской фабрики – до тысячи машин ежегодно.

С другой стороны, в России нет полноценных сетей зарядных станций для электрокаров – на начало мая 2021 г. их число по всей стране не превышало 400, тогда как заправочных станций для машин с двигателем внутреннего сгорания на момент публикации материала насчитывалось около 27 тыс. (статистика портала benzin-price.ru). Как сообщал CNews, такая сеть может появиться – над ней работает Константин Борисов, сын российского вице-премьера Юрия Борисова. Но, по задумке, его сеть будет предназначена только для электромобилей из каршеринга.

Вкратце об Arrival

Денис Свердлов основал Arrival в 2015 г., сперва под названием Charge R&D. Позже компания получила нынешнее название.

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На момент публикации материала компания готовилась к началу производства своих электрокаров, запланированному на IV квартал 2021 г., для чего она активно возводит сразу два своих завода – в Лондоне (Великобритания) и штате Южная Каролина (США). Также рассматривается возможность появления линии сборки в Москве.

Электробус, понравившийся московским властям

В начале 2020 г. Arrival привлекла 100 млн евро в качестве инвестиций от корейских автогигантов Hyundai и Kia – они инвестировали в компанию 80 млн евро и 20 млн евро соответственно. Тогда же Arrival заключила с американской логистической компанией United Parcel Service (UPS) контракт на поставку 10 тыс. своих коммерческих электромобилей.

В конце осени 2020 г. Arrival задалась целью выйти на IPO и для объединилась с американской компанией CIIG Merger Corp. Это специальная техническая компания, у которой нет собственного бизнеса (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), и которая осуществляет сделки с другими предприятиями, стремящимися стать публичными в обход IPO.

В начале марта 2021 г. выяснилось, что в числе совладельцев CIIG Merger, с которой ради листинга на бирже слилась Arrival, оказался один из основателей оператора «Скартел» (бренд Yota) Альберт Авдолян. Денис Свердлов на одном из этапов своей карьеры был гендиректором Yota.

В конце ноября 2020 г. CNews писал, что, по прогнозам аналитиков Arrival, после IPO оценка компании должна была достигнуть отметки $5,4 млрд. Размещение акций состоялось в конце марта 2021 г. – Arrival вышла на биржу NASDAQ с оценкой $13,6 млрд.

Биография Дениса Свердлова

Денис Свердлов родился в 1978 г. в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 1995 г. работал системным администратором завода «Метиз», в 1997 г. – консультантом по внедрению ERP систем компании МКД (Санкт-Петербург). В 2000 г. организовал собственную компанию по внедрению ERP-систем IT Vison.

Денис Свердлов

В 2003 г., после слияния компаний IT Vision и «Корус консалтинг», стал управляющим партнером объединенной компании. Руководил проектами по оптимизации бизнес-процессов и внедрению ИТ-систем (документооборот, ERP, системы электронного обмена документами, аналитические системы BI, бюджетирование, системная интеграция) для крупнейших компаний в отраслях розничной торговли (Metro, ЦУМ), телеком («Связьинвест», «Главный радиочастотный центр РФ»), финансы, логистика, строительство, транспорт.

До запуска в 2015 г. стартапа Arrival Денис Свердлов в период с 2007 по 2012 г. был первым директором компании «Скартел», известной под брендом Yota. В июле 2012 г. постановлением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Свердлов был назначен на пост замминистра связи. На этой должности он курировал ряд крупных инициатив. Так, он занимался введением в России принципа переносимости мобильного номера (MNP) между операторами связи.

В августе 2013 г. Денис Свердлов ушел в отставку, перейдя на должность советника. Официально это объяснялось вступлением в силу закона о запрете иметь иностранные активы чиновникам и членам их семей и наличием у супруги Свердлова зарубежного банковского счета. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех».