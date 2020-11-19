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Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO

Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Arrival бывшего замминистра связи Дениса Свердлова выйдет на биржу NASDAQ, минуя IPO. Для этого она объединится со SPAC-компанией CIIG Merger Corp., и в новой фирме Свердлов получит 75-процентную долю, сохранив за собой пост генерального директора. Сделка будет завершена в начале 2021 г.

На биржу без IPO

Компания Arrival, основанная в Лондоне (Великобритания) экс-главой Yota и бывшим замминистра связи России Денисом Свердловым, готовится к выходу на биржу. Руководство стартапа решило отказаться от проведения IPO (первичного публичного размещения акций) и выбрало другую схему, открывающую доступ к бирже.

Для реализации задуманного Arrival объединится с американской CIIG Merger Corp., - специальной технической компании, у которой нет собственного бизнеса (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), и которая осуществляет сделки с другими предприятиями, стремящимися стать публичными в обход IPO.

Последствия сделки

После объединения Arrival, как сообщили представители компании, сменит название на Arrival Group, а ее оценка составит в пределах $5,4 млрд – для сравнения, сама Arrival по состоянию на начало 2020 г. оценивалась в 3 млрд евро или приблизительно в $3,5 млрд. Стороны намерены выполнить все условия предстоящей сделки и закрыть ее до конца I квартала 2021 г.

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Денис Свердлов

Новая компания, пишет CNBC, сможет выйти на американскую биржу NASDAQ под тикером ARVL. Сделка по объединению, по предварительным подсчетам, принесет компании в пределах $660, в том числе в том числе $260 млн от SPAC и $400 млн, привлеченных в результате размещения прямых инвестиций от американских холдинговых компаний Fidelity Investments и Wellington Management, французского финансового конгломерата BNP Paribas и международной инвесткомпании BlackRock.

Как распределятся доли

По информации Forbes, после объединения Денис Свердлов получил около 75% в новой Arrival Group. После выхода на биржу его финансовое состояние достигнет $4 млрд, что откроет ему доступ в рейтинг 30 самых богатых российских миллиардеров по версии Forbes.

По итогу всех изменений экс-замминистра останется главой компании. В то же время глава CIIG Питер Кунео (Peter Cuneo) войдет в совет директоров Arrival Group в качестве неисполнительного председателя. Кунео – это бывший генеральный директор издательства Marvel Comics. Также ранее он занимал пост главы американского бренда личной гигиены Remington.

Британский стартап с российскими корнями

Денис Свердлов основал Arrival в 2015 г., и изначально стартап назывался Charge R&D. Направление деятельности компании – разработка транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, то есть электромобилей и теперь электробусов.

В середине января 2020 г. стартап Свердлова привлек 100 млн евро в качестве инвестиций от Hyundai и Kia. 80 млн евро вложила Hyundai, оставшиеся 20 млн евро – Kia. В результате сделки компания была оценена в 3 млрд евро или в $3,5 млрд.

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Самый первый электромобиль Arrival

Основной актив Arrival – это технологии, программное обеспечение, модульные платформы и материалы, позволяющие собирать из всего этого электромобили собственного производства. Средства Hyndai и Kia стартап вложит в развитие производства – в частности, у компании есть собственный завод в городе Банбери (Великобритания), и она хочет создать сеть микрофабрик вблизи ряда крупных городов мира, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Также у компании есть центры разработок в Великобритании, Германии, Израиле, России и США. Головной офис компании находится в Лондоне.

В конце января 2020 г. стартап Свердлова заключил сделку о поставке партии своих коммерческих электромобилей американской логистической компании United Parcel Service (UPS). Объем поставок, по условиям договора, составит 10 тыс. автомобилей.

UPS будет использовать электрокары Arrival в Европе, Великобритании и Северной Америки. Стороны, как сказано на официальном сайте Arrival, договорились о поставках автомобилей в период с 2020 по 2024 гг., к тому же за UPS закреплено право дополнительно заказать еще 10 тыс. машин.

В июне 2020 г. Arrival разработала специализированный электробус Arrival Bus для перевозки пассажиров, пригодный для использования в период пандемии коронавируса. Его оснастили съемными сиденьями и пластиковыми перегородками для соблюдения социальной дистанции. Этот вид транспорта попал во внимание столичным властям – CNews писал, что в начале октября 2020 г. правительство Москвы вступило в переговоры с Arrival на тему возможности запуска производства «коронавирусных» электробусов на территории столицы. Потенциальная мощность московской фабрики – до тысячи машин ежегодно.

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«Коронавирусный» электробус Arrival Bus

В настоящее время Arrival занимается возведением еще двух своих заводов – один расположился в Лондоне, второй – в американском штате Южная Каролина. Компания собирается начать серийное производство своих электромобилей и электробусов в IV квартале 2021 г. «В 2023 г. мы получим положительный денежный поток», – сообщил Forbes Денис Свердлов.

Биография Дениса Свердлова

Денис Свердлов родился в 1978 г. в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 1995 г. работал системным администратором завода «Метиз», в 1997 г. – консультантом по внедрению ERP систем компании МКД (Санкт-Петербург). В 2000 г. организовал собственную компанию по внедрению ERP-систем IT Vison.

В 2003 г., после слияния компаний IT Vision и «Корус Консалтинг», стал управляющим партнером объединенной компании. Руководил проектами по оптимизации бизнес-процессов и внедрению ИТ-систем (документооборот, ERP, системы электронного обмена документами, аналитические системы BI, бюджетирование, системная интеграция) для крупнейших компаний в отраслях розничной торговли (Metro, ЦУМ), телеком («Связьинвест», «Главный радиочастотный центр РФ»), финансы, логистика, строительство, транспорт.

До запуска в 2015 г. стартапа Arrival Денис Свердлов в период с 2007 по 2012 г. был первым директором компании «Скартел», известной под брендом Yota. В июле 2012 г. постановлением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Свердлов был назначен на пост замминистра связи. На этой должности он курировал ряд крупных инициатив. Так, он занимался введением в России принципа переносимости мобильного номера (MNP) между операторами связи.

В августе 2013 г. Денис Свердлов ушел в отставку, перейдя на должность советника. Официально это объяснялось вступлением в силу закона о запрете иметь иностранные активы чиновникам и членам их семей и наличием у супруги Свердлова зарубежного банковского счета. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех».

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