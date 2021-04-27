В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова

Сын вице-премьера Юрия Борисова Константин основал компанию по созданию в России сети станций подзарядки для электромобилей. Она ориентирована на автомобили, задействованные в сервисах каршеринга, и неизвестно, смогут ли ими пользоваться владельцы собственных электромобилей.

Новый бизнес Борисова-младшего

Константин Борисов, сын российского вице-премьера Юрия Борисова, откроет в России сеть станций подзарядки для электромобилей. По информации «Интерфакса», они будут обслуживать только автомобили из каршеринговых сетей, и пока неизвестно, смогут ли владельцы личных автомобилей на электротяге пользоваться ими.

Как пишет издание, Константин Борисов стал соучредителем компании ООО «Оператор заправочных станций» (ОЗС). Согласно ЕГРЮЛ, компания была основана 15 апреля 2021 г., сын вице-премьера получил в ней 51-процентную долю.

Уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. 10% в ней удерживает Никита Владимиров, ее генеральный директор, а оставшиеся 39% принадлежат компании ООО «Холдинговая компания электрошеринг» (ХКЭ). Она появилась лишь на полтора месяца раньше ОЗС – 26 февраля 2021 г.

Сын Юрия Борисова упростит россиянам зарядку каршеринговых электромобилей

Никита Владимиров напрямую связан с ХКЭ. Ему в ней принадлежат 75% (уставной капитал компании – все те же 10 тыс. руб.), к тому же он является ее генеральным директором. 25% ХКЭ поровну поделили между собой Евгений Андрачников и Михаил Тимофеев.

Сам вице-премьер Юрий Борисов курирует промышленность и оборонно-промышленный комплекс. В период с января по ноябрь 2020 г. он отвечал еще и за российский топливно-энергетический комплекс. Также под контролем Борисова находятся вопросы, связанные с развитием отечественной радиоэлектронной промышленности. В конце марта 2021 г., как сообщал CNews, Правительство России наделило другого вице-премьера Дмитрия Чернышенко полномочиями по формированию долгосрочного спроса на продукцию отечественной гражданской радиоэлектронной промышленности. Как пояснили CNews представители Чернышенко, Борисов по-прежнему остается куратором разработки и производства, в то время как Дмитрий Чернышенко принимает новый фронт работ — обеспечение спроса.

Чем занимаются новые компании

Основное направление деятельности компании ОЗС – это «Технологическое присоединение к распределительным электросетям» (код ОКВЭД – 35.12.2). Дополнительных видов деятельности у нее три: «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (45.20), «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием» (62.03) и «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» (62.09).

Вице-премьер Юрий Борисов, отец Константина Борисова

У «Холдинговой компании электрошеринг», в свою очередь, дополнительных видов деятельности нет, имеется только основной. Это «Деятельность холдинговых компаний» (код ОКВЭД – 64.20).

Никаких подробностей

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, осведомленный о планах компании ОЗС, ее основатели преследуют одну цель. Они стремятся к «развитию зарядной инфраструктуры для каршерингового транспорта на электродвигателях».

Факт того, что соучредитель ОЗС Константин Борисов – это сын Юрия Борисова, подтвержден. Об этом изданию сообщили в аппарате вице-премьера. Дополнительные подробности об ОЗС его представители раскрывать не стали.

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Таким образом, на момент публикации материала не было известно, когда «Оператор заправочных станций» начнет свою работу, и когда в России появится первая из множества зарядочных станций для электрических каршеринговых автомобилей. Также нет данных, в каких регионах Константин Борисов намерен строить свою сеть.

Россиянам электромобили пока не нужны

В России автомобили, в которых классический двигатель внутреннего сгорания (ДВС) заменен на электропривод, популярностью не пользуются. По данным аналитического агентства «Автостат», за весь 2020 г. в стране было продано всего 687 новых электромобилей, из которых 240 машин пришлось на Москву, 69 – на Санкт-Петербург, а 60 шт. – на Московскую область. В Краснодарском крае россияне купили 36 электромобилей, в Приморском крае – 31, в Свердловской области – 21, в Новосибирской – 20 шт.

На все остальные регионы России в 2020 г. пришлось лишь 210 новых электромобилей. Тем не менее, рост продаж есть, и он немаленький. В 2019 г. суммарный объем реализованных автомобилей на электротяге составил 353 шт.

В то же время машины с ДВС пока предпочтительнее для подавляющего большинства россиян. За весь 2020 г. по всей стране было продано свыше 1,598 млн новых автомобилей с бензиновыми и дизельными агрегатами (статистика «Ассоциации европейского бизнеса»). И, хоть это и меньше, чем в 2019 г. (падение продаж составило 9,1%), в сравнении со спросом на электромобили разница колоссальная.

Одной из причин низкой популярности электромобилей может являться почти полное отсутствие сетей зарядочных станций. По информации РИА «Новости», на конец февраля 2021 г. суммарный парк электромобилей в России составлял около 10 тыс. экземпляров, а зарядок в общественном доступе было лишь около 300-400 на всю страну. Для сравнения, заправочных станций для машин с ДВС на момент публикации материала насчитывалось около 27 тыс. (статистика benzin-price.ru).

Перспективы импортозамещения

Ускорить темпы распространения зарядочных станций, могут российская госкорпорация «Ростех» и входящий в нее холдинг «КРЭТ» («Концерн Радиоэлектронные технологии»). В конце марта 2021 г., по информации ТАСС, они объявили о скором запуске производства специальных станций, способных восполнять заряд в батареях электромобиле не более чем за полчаса. Выпуск таких станций, ориентированных на электромобили и электробусы и имеющих срок службы 15 лет, «КРЭТ» собирается начать в IV квартале 2021 г. На момент публикации материала в России подобного производства не существовало.

На начальном этапе объем выпускаемых зарядных станций составит 20 шт. в месяц. Сейчас у «Ростеха» есть своя сеть зарядок, состоящая из 150 станций.