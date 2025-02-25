Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169707
ИКТ 13222
Организации 10367
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3393
Системы 25160
Персоны 72628
География 2751
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Тимофеев Михаил



25.02.2025 У Alibaba Group появился новый представитель в России 1
27.04.2021 В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 1
29.10.2010 На пути к электронному городу: с чего начать? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тимофеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Alibaba Group 426 1
Системы и Проекты ГК 39 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1012 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Docsvision - ДоксВижн 1009 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1308 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Электрошеринг Холдинговая Компания 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12817 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2513 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 868 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9439 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24605 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1769 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4043 1
ЕРМ - Единое рабочее место 40 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 786 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 403 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 304 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 82 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10815 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4055 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16206 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 486 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3192 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2148 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4683 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 203 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1727 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8509 1
S8 Capital - Price.ru 57 1
Microsoft Outlook 1393 1
Microsoft Office 3757 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5244 1
Салтыкова Наталья 1 1
Головко Александр 1 1
Молчановский Леонид 1 1
Кокшаров Денис 1 1
Борисов Юрий 118 1
Чернышенко Дмитрий 568 1
Борисов Константин 6 1
Загоруйко Александр 5 1
Андрачников Евгений 1 1
Владимиров Никита 1 1
Притула Павел 33 1
Прохоров Сергей 23 1
Курьянов Сергей 162 1
Романов Дмитрий 66 1
Морозов Алексей 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 3
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1178 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1680 1
Россия - СФО - Новосибирск 4331 1
Россия - УФО - Свердловская область 1520 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16398 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9894 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8092 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4041 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 226 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6178 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2939 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
РИА Новости 924 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
Автостат 34 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще