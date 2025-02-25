Тимофеев Михаил
|25.02.2025
|У Alibaba Group появился новый представитель в России 1
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|В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 1
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|На пути к электронному городу: с чего начать? 1
Тимофеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
|Электрошеринг Холдинговая Компания 1 1
|S8 Capital - Price.ru 57 1
|Microsoft Outlook 1393 1
|Microsoft Office 3757 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5244 1
|Салтыкова Наталья 1 1
|Головко Александр 1 1
|Молчановский Леонид 1 1
|Кокшаров Денис 1 1
|Борисов Юрий 118 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Борисов Константин 6 1
|Загоруйко Александр 5 1
|Андрачников Евгений 1 1
|Владимиров Никита 1 1
|Притула Павел 33 1
|Прохоров Сергей 23 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Морозов Алексей 54 1
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