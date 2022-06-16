Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи

«Сочиавтотранс» запустил на сочинский городской маршрут №17 электробус КАМАЗ-6282 российского производства. Зарядную инфраструктуру для пилотного проекта обеспечил оператор Sitronics Electro.

Переход на экологически чистый муниципальный транспорт – важная часть экологического проекта администрации Сочи, уже сейчас на территории города курсирует более 100 автобусов, работающих на метане. Подана заявка на участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» по обновлению подвижного состава, работающего на газомоторном топливе. На курорте устанавливаются зарядные станции. С лета 2021 г. в Сочи проходит обкатка электробуса белорусского производства на том же маршруте.

Теперь в рамках пилотного проекта для перевозки пассажиров в городе будет курсировать электробус КАМАЗ-6282 российского производства, для которого установлена ультрабыстрая зарядная станция оператора Sitronics Electro.

«В Сочи 2022 год объявлен главой города Алексеем Копайгородским Годом экологии. Мы подошли к этому решению очень серьезно и намерены кардинально пересмотреть наше отношение к окружающей среде, на которую хозяйственная деятельность человека, прежде всего в транспортной сфере, оказывает определенное влияние. Прежде всего в курортном городе необходимо принимать решительные шаги к снижению уровня выхлопных газов. Большую ставку в этом вопросе мы делаем на общественный транспорт, который работает на электроэнергии, а также развитие сети зарядных станций. Хочу поблагодарить наших партнеров в лице российской компании КАМАЗ и оператора Sitronics Electro за возможность применить свои новейшие разработки в области экотранспорта на сочинской территории», – сказал заместитель главы Сочи Николай Бескровный.

По итогам подконтрольной эксплуатации специалистами КАМАЗа и «Сочиавтотранса» будет произведена экспертная оценка эксплуатации электробуса.

«КАМАЗ 6282 – это полностью низкопольный электробус, созданный для городской среды. В нем применены основные компоненты тягового электрооборудования, в том числе электропортальный мост и литий-титанатные аккумуляторные батареи энергоемкостью 80 кВт*ч с максимальным запасом хода 70 км. Причем, срок службы аккумуляторов составляет до 20 тыс. циклов», – сказал директор департамента пассажирского транспорта, начальник отдела развития КАМАЗа Шамиль Зарипов.

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Электробус комфортабелен для пассажиров и рентабелен для перевозчиков, оснащен 3 дверьми и вмещает в себя до 85 пассажиров. В салоне установлено 35 пластиковых комфортабельных сидений, аппарель, а также есть места для инвалидных колясок, при этом низкий уровень пола облегчает посадку и высадку пассажиров, в том числе маломобильных людей.

Для проекта оператор зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) установил ультрабыструю зарядную станцию на территории автобусного парка. На ней электробус будет заряжаться мощностью 300 кВт – до 80% за 20 минут.

«Переход на электрический общественный транспорт – важный шаг в реализации экопроекта администрации города Сочи. Электробусы – это экологичный и бесшумный транспорт, повышающий комфорт горожан и снижающий количество вредных выбросов. Мы развиваем зарядную инфраструктуру в стране как для легкового, так и для крупного пассажирского транспорта. Рады, что к проектам Sitronics Electro по переводу городского транспорта на электротягу в Москве и Нижнем Новгороде присоединился Сочи», – отметил исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Также достигнута договоренность с компанией «Россети Кубань» о содействии дальнейшему расширению сети электрозарядных станций в регионе путем развития сетевой инфраструктуры в соответствии с заявками на технологическое присоединение.