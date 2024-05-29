Исследование: Электромобили сбивают пешеходов втрое чаще, чем обычные авто

Анализ британских дорожно-транспортных происшествий, проведенный в недавнем исследовании, показал, что электромобили и гибриды значительно чаще наезжают на пешеходов, чем автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями.

Опасность от электромобилей

Исследование Лондонской школы гигиены и тропической медицины совместно с Калифорнийским университетом показало, что за городом электромобили практически так же часто сбивают пешеходов, как и авто с двигателями внутреннего сгорания, но в городе вероятность наезда на пешеходов втрое выше. Об этом сообщила газета The Guardian в конце мая 2024 г.

Исследование основано на данных, собранных на основе 36 млрд км пробега аккумуляторных электромобилей (BEV) и гибридных электрических автомобилей (HEV) и более 3 трлн км пробега бензиновых и дизельных автомобилей.

Unsplash - Tesla Fans Schweiz Исследование: Электромобили в три раза чаще сбивают пешеходов, чем бензиновые автомобили

«Электромобили представляют опасность для пешеходов, потому что их слышно хуже, чем бензиновые или дизельные машины», - говорит первый автор исследования, профессор эпидемиологии и статистики Лондонской школы гигиены и тропической медицины Фил Эдвардс (Phil Edwards).

Вероятно, есть несколько факторов, влияющих на это, но все же довольно странно видеть такой значительный разрыв в количестве наездов на людей между этими двумя группами. В городских районах вероятность этого в три раза выше.

Эдвардс сообщил, что правительствам необходимо снизить эти риски, если они собираются постепенно отказаться от продажи бензиновых и дизельных автомобилей. Он добавил, если вы пересаживаетесь на электромобиль, помните, что это новый вид транспорта. Они намного тише, чем старые автомобили, а пешеходы научились ориентироваться на дорогах, прислушиваясь к движению.

«Водители этих автомобилей должны быть особенно осторожны! Если бы власти государств обеспечили установку этих систем на все электромобили и дооснастило ими старые электромобили, это было бы хорошим началом. Когда шумы двигателей отсутствуют, это может быть очень проблематично для людей в оживленных городских районах. Проблема может усугубиться для людей с плохой остротой зрения или для детей, которым сложно определить скорость и расстояние до транспортных средств. Если правительство планирует поощрять переход на электромобили, то это создаст определенный риск для пешеходов, если мы не позаботимся об этом», - сказал профессор кафедры транспортной безопасности Калифорнийского университета Никола Кристи (Nicola Christie).

По информации The Guardian, не существует четкого правила, которое бы объясняло этот феномен, но, используя определенную логику, исследователи, вероятно, могут определить, что происходит. С одной стороны, особенно в Великобритании, электромобили и гибриды значительно чаще ездят в центрах городов, где есть пешеходы. С другой стороны, электромобили и гибриды все чаще покупают молодые и менее опытные водители. Еще одним важным фактором является то, что автомобили, которые ездят на аккумуляторах, гораздо тише, чем бензиновые или дизельные. Это происходит даже в том случае, если компании-производители устанавливают системы предупреждения на авто, которые создают шум на низких скоростях. Но часто по этим искусственным звукам, которые издают электромобили и гибриды, трудно определить скорость и расстояние на слух.

Исследование было сфокусировано на данных о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Великобритании с 2013 по 2017 г. Анализ включал 916 тыс. жертв автомобильных аварий, из которых около 13% были пешеходами. Около четверти жертв среди пешеходов произошли в результате наезда на них автомобиля на электротяге. Учитывая, что совокупное расстояние, покрываемое автомобилями с ДВС, значительно больше, чем у электромобилей, четверть всех ДТП с участием электрокаров - это гигантская цифра.

Ситуация в России

По информации аналитиков страховой компании «ВСК», среди российских регионов наибольшее число ДТП с электромобилями на 2023 г. было зафиксировано в Приморском крае (15%), Краснодарском крае (12%), Хабаровском крае (8%), Вологодской и Иркутской областях (по 7%). На Москву приходится только 5% дорожных происшествий, на Санкт-Петербург около 1%.

В России чаще всего среди электромобилей попадает в аварии Tesla, прежде всего Model 3 — на нее приходится суммарно не менее 13% ДТП, говорится в исследовании «ВСК» и Группы компаний (ГК) «Автодом». В топ по авариям также входят Evolute i-PRO - 8%, Jaguar I-Pace, Renault Magnum E-Tech, другие модели Tesla (Model S и Model X) - не более 2,7% по каждой модели.

Российский рынок

По данным на 1 января 2024 г., в России насчитывалось более 39 тыс. автомобилей. Для сравнения: всего в стране около 45,7 млн легковых машин. Получается, что электрокары составляют меньше 0,09% отечественного автопарка. На 100 тыс. машин приходится 85 электромобилей.

Но количество электроавтомобилей с каждым годом растет. В 2021 г. в России насчитывалось 16,5 тыс. таких машин, а в 2022 г. — 23,4 тыс. По прогнозам аудиторско-консалтинговой компании «Деловой профиль», к 2030 г. в стране будет никак не меньше 1,5 млн электромобилей - 2,3% от всего автопарка страны.

По данным агентства «Автостат», в 2023 г. россияне приобретали электромобили более 170 разных моделей, чему способствовал активный ввоз таких машин, в том числе за счет параллельного импорта. Примерно половина всех электрокаров в стране — Nissan Leaf, причем почти все машины этой модели праворульные. В рейтинге самых популярных моделей есть и премиальные модели — например, Tesla Model Y, Porsche Taycan, Audi e-tron Sportback.

Директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина отметила, что в стране востребованность электрокаров растет с каждым годом, хотя и не особо динамично. Согласно проведенному опросу, 66% респондентов-владельцев электромобилей подтвердили, что при замене авто вновь выберут электрическую модель. На данный момент у россиян есть большой выбор без бензиновых авто, на рынок выходят китайские бренды электромобилей.

По данным «Автостата», по итогам августа 2023 г. на российском рынке новых электромобилей было реализовано 1474 электрокара. Как они подчеркнули, это в 8,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.