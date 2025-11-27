«Авито Авто»: средняя стоимость электромобилей с пробегом снизилась на 22% за год

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по спросу (количество просмотров телефона продавца и чатов в каждом объявлении), предложению и средним ценам на электромобили с пробегом в 2025 г. Оказалось, что по сравнению с 2024 г., их средняя стоимость снизилась на 22,2%, до 3 500 000 руб., а самой популярной моделью остается Nissan Leaf. Об это CNews сообщили представители «Авито Авто».

По данным «Авито Авто», наибольшей популярностью в 2025 г. пользовались электрокары с пробегом брендов Zeekr, Tesla, Nissan, Volkswagen и Evolute. Среди моделей самыми востребованными оказались Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3, Tesla Model S. В топ-10 также вошли Tesla Model Y, Evolute i-PRO, Tesla Model X, Zeekr X и Hongqi E-HS9.

За год заметно вырос спрос на электромобили марок Voyah (в 2 раза), Hongqi (+64,4%), Xiaomi (+62,2%), Audi (+51,6%), Evolute (+40%) и Porsche (+5,1%). Больше внимания стали привлекать модели Hongqi E-HS9 (+59,9%), Audi e-tron (+51,5%), Evolute i-JOY (+49,5%), Volkswagen Golf (+36,7%) и Tesla Model S (+19,3%).

Чаще всего в предложении на «Авито Авто» встречаются электрокары Zeekr (20,9%), Nissan (20,8%), Tesla (15,6%), Volkswagen (4,9%) и BYD (3,3%). Каждое пятое объявление среди таких машин – о продаже Nissan Leaf (20,3%). Также в топ-5 вошли электрические модели Zeekr 001 (13,2%), Tesla Model 3 (6,6%), Tesla Model Y (3,4%) и Tesla Model S (3,1%).

Средняя стоимость электромобилей на вторичном рынке в 2025 году снизилась на 22,2%, до 3 500 000 руб. Среди конкретных моделей доступнее стали Hongqi E-HS9 (-28,1%, до 5 000 000 руб.), Evolute i-PRO (-20,4%, до 1 290 000 руб.), Tesla Model X (-17,3%, до 4 300 000 руб.) и Model S (-15,7%, до 2 950 000 руб.), а также Zeekr 001 (-14,9%, до 5 190 000 руб.).

Динамика средней цены зависит от изменения стоимости конкретной модели и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.