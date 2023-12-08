Evolute анонсировала новый семиместный кроссовер-гибрид

Evolute, российский электромобильный бренд, анонсировал новую, шестую модель под названием i-Space. Семиместный кроссовер знаменует собой новую эру в истории бренда и становится первым гибридом в модельном ряду марки.

Название модели Evolute i-Space – это отсылка к безграничному пространству космоса – там, где даже для звезд, планет и целых галактик места более чем достаточно. Поэтому такое название подчеркивает простор салона, легкость его трансформации, а также впечатляющий запас хода, который располагает к поездкам всей семьей или большой компанией на длинные расстояния.

Отличная динамика и управляемость электрокара, оснащение на уровне премиальных брендов, минимальный транспортный налог, низкий расход топлива, а также сниженные расходы на обслуживание делают новый семиместный кроссовер сбалансированным для владельца.

Строгий и прогрессивный внешний вид i-Space дополнен широкой решеткой радиатора, оформленной в виде матричных элементов, а также полностью светодиодными фарами, объединенными диодной линией, что придает стремительный силуэт семиместному кроссоверу. Дополняют облик модели спереди вертикальные дефлекторы, расположенные на бампере, выполняющие как практичную, так и декорирующую функцию. Объединенные задние светодиодные фонари подчеркивают строгий внешний вид, а также широкий уверенный профиль электромобиля.

Интерьер Evolute i-Space выполнен в концепции премиального минимализма и выделяется с точки зрения функциональности и размеров полезного пространства при оптимальных габаритах электрокаров. Кроссовер обладает полноценным третьим рядом сидений с возможностью складывания 50/50, образуя ровный пол с багажным отделением, а второй ряд имеет регулировки в двух направлениях и может складываться в пропорции 40/60. Таким образом, по мере необходимости, багажное отделение может быть увеличено до впечатляющих для данного класса 2125 литров.

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Evolute i-Space оснащен последовательной гибридной силовой установкой суммарной мощностью 178 л.с. и крутящим моментом 300 Нм с приводом на переднюю ось. Модель оснащена тяговой батареей емкостью 17,5 кВт, которую подзаряжает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1.5 л, что предоставляет водителю впечатляющую динамику электромобиля – разгон до 100 км/ч семиместного кроссовера занимает 7,4 с. Запас хода с заряженным аккумулятором и полным баком составляет 1150 км, при этом расход топлива составит всего 5,5 л на 100 км. Запас хода только на электротяге составит 87 км, чего достаточно для передвижения по городу в течение дня.

Производство модели будет организовано на собственном заводе компании в Липецкой области. В настоящий момент продуктовый портфель марки представлен исключительно электромобилями: практичным седаном i-Pro, городским кроссовером i-Joy, кроссовером i-Sky и минивэном i-Van.

Более подробная информация о модели Evolute i-Space будет опубликована на официальном сайте, в Telegram-канале evolute_electrocars и на странице бренда VK.