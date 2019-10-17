Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию

В середине 2019 года завершился пилотный проект по внедрению решения SAP HCM в группе «Черкизово». К концу 2020 года планируется перевести на SAP HCM все предприятия группы. Подрядчиком, осуществляющим внедрение, выступает компания MOLGA Consulting.

Приобретение новых активов и увеличение численности сотрудников Группы «Черкизово» привело к принятию руководством Компании стратегического решения по внедрению новой автоматизированной системы управления персоналом (АСУП). Выбранная система SAP HCM отвечала всем необходимым требованиям. Перед Компанией стояли следующие цели, реализовать которые требовалось в кратчайшие сроки: унификация бизнес-процессов кадрового учета, учета рабочего времени и расчета заработной платы компании группы «Черкизово»; обеспечение централизованного сквозного учета процессов управления персоналом и оплаты труда; обеспечение контроля в оперативном режиме и эффективное использование информации о движении численности персонала, расчете заработной платы, единстве методик и общих принципов формирования отчетности.

Для внедрения системы и осуществления поставленных целей в качестве подрядной организации по итогам тендера была выбрана компания MOLGA Consulting. Проект по внедрению SAP HCM в группе «Черкизово» стартовал в 2018 году.

По итогам опытно-промышленной эксплуатации, проведенной с октября по декабрь 2018 года, было принято решение о старте проекта в продуктивную эксплуатацию с января 2019.

Таким образом, на данный момент все кадровые мероприятия и расчет заработной платы по пилотному объему выполняются в новой системе SAP HCM, а это около 4000 сотрудников. Особым образом стоит отметить факт «плавного» перехода на новую систему управления персоналом, который прошел «безболезненно» для рядовых сотрудников.

Результаты сдачи законодательных форм отчётности позволяют подтвердить успешный старт пилотного проекта и перейти к его тиражированию на всю группу «Черкизово», по численности превышающую пилотный объем почти в семь раз и составляющую около 27 000 человек.

Старт в продуктивную эксплуатацию организационного объема тиража будет осуществлен двумя волнами: первая и самая значительная — в январе 2020 года, вторая волна предприятий запланирована на июль 2020 года.

«Активное развитие группы «Черкизово» ставит перед HR-дирекцией ряд амбициозных задач. Одной из таких задач является унификация процессов и документооборота, связанных с кадровым администрированием, а также объединение в одну базу данных по учету персонала и расчету заработной платы. Для решения данной задачи была выбрана система SAP HCM, которая отвечала всем нашим требованиям. Уже на пилотном объеме мы отметили положительный эффект от внедрения — унификация процессов кадрового администрирования и сокращение времени на выполнение стандартных операций по расчету заработной платы», — сказала директор по работе с персоналом Группы «Черкизово» Виолетта Шимкевич.

«Группа «Черкизово» – это яркий пример компании, которая постоянно повышает свою эффективность благодаря цифровой трансформации. Решение, созданное совместными усилиями группы «Черкизово» и MOLGA Consulting, позволило объединить в себе лучшие цифровые практики и добиться высоких результатов, которые помогут Группе «Черкизово» активно поддерживать дальнейший рост бизнеса», — отметил Сергей Никитин, партнер MOLGA Consulting.