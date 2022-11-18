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Группа «Черкизово» свернула базы 1С с помощью «1С-ИжТиСи»

Результатом проекта стало сокращение затрат на администрирование системы, а также нагрузки на сервера предприятия. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи».

Группа «Черкизово» — российский производитель мясной продукции и комбикормов в России. В своей деятельности компания используем несколько нетиповых конфигураций: «1С: Управление производственным предприятием», «1С: Управление птицефабрикой», в составе которых 10 информационных баз.

Из-за большого объема накопленных исторических данных, замедления регламентных задач и снижения производительности систем, было решено провести свертку баз. Задачу доверили специалистам «1С-ИжТиСи», которая ранее зарекомендовала себя в сотрудничестве с группой «Черкизово» по обновлению нетиповых решений «».

Работы по свертке проводились на стороне заказчика. В результате объем базы «1С:УПП» сократился с 1500 ГБ до 700 ГБ, «1С:УПФ» с 1350 ГБ до 822 ГБ. Сокращение объема баз привело к сокращению объемов их копий, освобождению дисковых ресурсов и снижению времени проведения регламентных работ.

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Импортозамещение

В.М. Беляев, директор по ИТ ПАО «Группа Черкизово»: «Специалисты компании “1С-ИжТиСи” провели работы качественно с соблюдением договорных сроков, проявили себя как эксперты в своей области и на проектах свертки ИБ, и на обновлениях нетиповых “1С”».

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