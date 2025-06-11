В России открыт завод, производящий роботов, которые делают сосиски

Не имеющее аналогов роботизированное оборудование для пищевой промышленности начнут выпускать в Оренбурге. Завод мощностью до 100 единиц в год запустил «ОренКлип».



Новый завод роботизации

Группа «ОренКлип» запустила на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Оренбуржье» новый завод — «Оренбургский завод автоматизации и роботизации». Предприятие будет серийно выпускать роботизированное оборудование для мясоперерабатывающей промышленности, выяснил «Коммерсант».

Уже налажено производство позиционера-укладчика сосисок и высокоскоростных упаковочных машин (термоформеров), которые не имеют отечественных аналогов. Проектная мощность — до 100 единиц в год.

Инвестиции в проект превысили 250 млн руб. 137 млн руб. предоставил Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), 80 млн руб. получены по промышленной ипотеке на строительство.

freepik/azerbaijan-stockers Укладывать и упаковывать продукцию мясоперерабатывающего производства будет роботизированное оборудование нового оренбургского завода

«ОренКлип» начал работу в 2005 г., как указано на его сайте, когда несколько студентов ремонтировали технику в гараже. Несколько лет поставка нового и восстановление б/у мясоперерабатывающего оборудования было основным профилем деятельности компании. Сейчас она поставляет, проектирует и производит его под собственной торговой маркой.

Локализация производства

До 90% всех линий мясоперерабатывающих заводов в России работает на европейском оборудовании, ввоз которого был запрещен Евросоюзом. Большая часть оборудования в настоящее время поставляется из Китая, сказали представители завода.

«Оренбургский завод автоматизации и роботизации» планирует потеснить импорт и занять до 28% соответствующего российского рынка. Уровень локализации составляет 82%. Уже заключены соглашения с мясоперерабатывающими предприятиями «Аби», «Дамате», «Строгоновъ» и др.

В оборудовании применяется ПО собственной разработки. «"ОренКлип" ориентировалась на наиболее удачные практики отрасли — позиционирование горкой с помощью системы конвейеров и лент. Наши инженеры разработали оригинальную систему разделения и захвата, а программисты создали специальное ПО для управления всем выпускаемым нами оборудованием», — пояснил директор ООО «Оренбургский завод автоматизации и роботизации» Антон Томаров.

Используются также российские скоростные промышленные дельта-роботы «Экстремум» со скоростью до 80 перекладок в минуту, как указано на сайте производителя — Nevlabs. Большая часть комплектующих манипуляторов производится в России, покупные — только моторы и редукторы, которые пока не производятся в стране.

Промышленная роботизация

О задаче войти к 2030 г. в топ-25 стран-лидеров роботизации сказал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. Для этого парк промышленных роботов в России нужно увеличить почти в восемь раз — до 100 тыс. единиц. На данный момент их 12,8 тыс.

Группа компаний (ГК) «Черкизово» запустила завод по роботизированному производству колбасных изделий в подмосковных Каширах еще в 2018 г., как писал CNews. Общие инвестиции в создание нового производства составили тогда семь млрд руб.

Подрядчиком «Черкизово» по созданию ИТ-инфраструктуры выступила компания «Открытые Технологии». На производстве использовалось оборудование передачи данных производства американской корпорации Cisco, которая в начале марта 2022 г. объявила о прекращении своих операций в России и в Белоруссии.