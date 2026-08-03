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БТиЭ Фритюрница Fryer

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.08.2026 Каждая пятая ресторанная сеть столкнулась с атакой на подключенное оборудование 1
22.10.2025 Trouver выходит на российский рынок с линейкой аэрогрилей 2
05.02.2021 Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует 2
15.01.2020 Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать 2
25.07.2018 Как выбрать хорошую мультиварку? Кулинарные советы ZOOM 1
27.12.2013 Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 2
13.12.2013 Новый год настаёт. «Бытовые» подарки под ёлку. Выбор ZOOM.CNews 1
19.02.2013 Бытовая техника из Монако: маленькие сенсации на Samsung Forum 2013 1
11.05.2012 Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi 1
13.01.2012 Разбираем подарки: самая удивительная и нелепая техника по версии ZOOM.CNews 1
22.07.2011 Встраивайся! Выбор ZOOM: встраиваемая кухонная техника 1
23.07.2010 Встраиваемая техника: "невидимки" на кухне 2
18.06.2010 Аэрогриль: пора есть здоровую пищу 1
29.07.2009 Мусорное ведро с заморозкой и другие супергаджеты 1
31.03.2008 Четыре нескучных гаджета для весёлой жизни 1
27.02.2008 Фритюрницы: и вкусно, и грустно 2
14.01.2008 Встраиваемая бытовая техника: поиграем в домино 2
28.12.2007 Женские штучки: бытовая техника в подарок 1
15.10.2007 Воздушная печка: обзор аэрогрилей 1

Публикаций - 19, упоминаний - 26

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 9
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Samsung Electronics 11056 3
LG Electronics 3734 3
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 2
Meta Platforms - Facebook 4618 2
Philips 2099 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
JVC Kenwood 422 2
Electrolux AB - Zanussi 61 1
Oursson 8 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 1
X Corp - Twitter 2937 1
Xiaomi - Сяоми 2226 1
HP Inc. 5882 1
Wasabi 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 1
Titanium 88 1
Технологии Будущего 169 1
Rolsen Electronics 80 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 5
Bosch - Gaggenau 36 2
Haier - Candy Group - Канди 101 2
Miele - Миле 139 2
Dyson 157 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 2
Hansa - Ханса 114 2
Casino de Monte-Carlo 1 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Bugatti 17 1
Ardo - Ардо 36 1
Beurer - Бойрер 19 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Block - Square 203 1
Bentley Motors 74 1
UMA - United Music Agency 40 1
Ferrari NV 159 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
Daewoo 103 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Семико НПП 1 1
Swarovski AG 74 1
Daikin Industries 64 1
UK Monarchy of the United Kingdom - Монархи Британских островов 4 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2066 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 11
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 146 11
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 373 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13614 9
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8507 8
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1157 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13235 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 7
Тостер 69 7
Вентилятор - Fan 1074 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26759 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6401 6
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 771 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 106 6
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 6
Аксессуары 4277 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14761 5
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 221 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Йогуртница 8 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6611 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10680 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Блендер 103 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3049 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 230 4
Нагреватель - нагревательный элемент 108 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 101 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1978 4
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 192 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2498 3
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1379 3
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 394 3
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 303 3
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 4
Liebherr - серия холодильников 36 3
LG Kompressor Follow Me 20 2
Electrolux UltraCaptic - Electrolux UltraSilencer Vacuum - Electrolux UltraActive - Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergo, Ergorapido - серия пылесосов 20 2
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 2
Bosch - VarioSpeed 15 2
Siemens Flexinduction 7 2
Whirlpool MAX - серия микроволновых печей 7 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 91 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 2
Hitachi RZ-DMR 1 1
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 1
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 1
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 1
LG HOM-BOT SQUARE 17 1
Electrolux EON - Electrolux Bright Line - Electrolux CombiSteamPro Smart - Electrolux EHС - Electrolux EOB - Electrolux EOK - духовки, духовые шкафы 8 1
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 22 1
Whirlpool AWG, AWS, AWO - серия стиральных машин 7 1
Whirlpool Jet Defrost 4 1
Ambient Umbrella 1 1
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 1
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 1
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 1
Bosch ProSalon Sleek Stylist - Bosch PHA - Bosch Quattro-Ion - фен стайлер 5 1
Bosch TFB - электрические грили и шашлычницы 1 1
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 1
JVC Kenwood SB - блендер 4 1
Xiaomi - Dreame H11, H12, H13 - Dreame Wet and Dry Vacuum - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - Dreame Z10, Z30 AquaCycle - серия пылесосов 65 1
Groupe SEB - Tefal FA - фритюрницы 1 1
Panasonic NR - серия холодильников 7 1
Apple iOS 8575 1
Samsung QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 31 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Bending Spoons - Evernote 200 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5247 1
Samsung Ambient 37 1
Samsung - серия холодильников 44 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Дмитриев Юрий 5 1
Рашид Карим 8 1
Тимкина Александра 10 1
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Гуров Александр 8 1
Толстобров Михаил 10 1
Шувалова Анастасия 9 1
Агуреева Ольга 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 4
Япония 13801 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Европа 24959 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19113 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4199 2
Южная Корея - Республика 7047 2
Азия - Азиатский регион 5918 2
Германия - Федеративная Республика 13216 2
Франция - Французская Республика 8176 2
Монако Княжество 107 2
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 69 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Европа - Апеннинский полуостров - Апеннины 20 1
Земля - планета Солнечной системы 10859 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2604 1
Россия - СФО - Новосибирск 4870 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Таиланд - Королевство 925 1
Германия - Берлин 732 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Италия - Милан 166 1
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5487 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6164 12
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4659 11
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 11
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5502 8
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 464 8
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 476 8
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 645 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53396 6
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1212 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27256 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11680 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1456 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1513 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10327 4
Ergonomics - Эргономика 1752 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6744 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 3
Зоология - наука о животных 2885 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1708 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 360 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1923 2
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 97 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 264 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1724 2
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 199 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 998 2
Металлы - Серебро - Silver 824 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1139 2
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 86 2
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 81 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4510 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 2
Английский язык 7030 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8826 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33701 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 10
Cosmopolitan 25 2
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Samsung Forum 14 2
Electrolux Design Lab 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
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