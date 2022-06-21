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БТиЭ Гаджеты кухонные Варочные панели Cooktops


"Натюрморт с электроплиткой", 1981 г. Автор: Швегжда Альгимантас Ионович "Натюрморт с электроплиткой", 1981 г. Автор: Швегжда Альгимантас Ионович

УПОМИНАНИЯ


21.06.2022 11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить

1. Инверторное управление Как всем известно, индукционные варочные панели нагревают не саму конфорку, а железосодержащую посуду - это происходит под де
30.11.2021 Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

ю.  В статье мы рассмотрели варианты со встраиваемой конструкцией. Samsung NZ64H37070K Индукционная варочная панель со слайдерным сенсорным управлением позволит правильно установить время и под
30.11.2018 Вскипятить, но не упустить

Новая индукционная варочная панель Electrolux SenseBoil оснащена датчиками закипания, что приближает её к станда
01.10.2018 Варочные панели: хиты продаж

Электрические варочные панели Электрические панели на сегодня являются самыми популярными среди потребителе
28.03.2014 Индукция отдельностоящая. Тест-драйв новой узкой плиты Hansa FCIW 53800

не покупать новую. Кроме «посудного» момента, есть ещё момент стоимости. Как правило, индукционные варочные поверхности стоят несколько дороже обычных электрических стеклокерамических (не гово
05.10.2012 Лучшие индукционные варочные поверхности. Выбор ZOOM

отает и шикарно выглядит. Странно, если б было по-другому, учитывая стоимость этой бытовой техники. Варочные поверхности Gaggenau CX 480.  Ширина - 80 см. Мощность подключения - 7,2 кВт. Стоимо
26.09.2012 Новая индукционная панель от Miele

в продажу поступит удивительно простая в управлении и при этом невероятно многогранная индукционная варочная панель FlexTouch от Miele. FlexTouch легко адаптируется под любые личные предпочтени
21.09.2012 Как выбрать варочную поверхность. Рекомендации ZOOM.CNews

окупить отдельно, или заменить небольшой отдельно стоящей многофункциональной печью). Какими бывают варочные поверхности, что знать о них при покупке? Ответы на эти и другие «варочные» в
09.03.2011 Выбор ZOOM: ищем лучший комплект встраиваемой техники

знообразие моделей действительно велико. Удивительного в этом ничего нет, поскольку плиты, духовки, варочные панели можно отнести к профильной продукции этой компании. Немецкие технологии, евро
27.08.2010 Лучшие варочные панели: выбор ZOOM

ом. Впрочем, как выяснилось, и технические ее характеристики вполне современны. Независимая газовая варочная панель Hansa BHG63100020. Немного ретро в холодной воде современного Hi-Tech-дизайна
29.04.2010 Выбор ZOOM: индукционные плиты и варочные панели

быть обвиненными в «заказухе», однако попробуйте найти другие индукционные плиты (именно плиты, не варочные панели!) по более-менее адекватным ценам… Можно, конечно, вспомнить об итальянской т
07.10.2008 Газ под стеклом: обзор необычных плит

ё остальное (качественную работу, безопасность) приборы берут на себя. Очередной шаг на этом пути — варочные панели «газ под стеклом» («gas under glass»). Только вот в какую сторону этот шаг? Д
25.08.2008 Выбор ZOOM: индукционные варочные панели

пищи и довольно высокая цена прибора. Со временем ситуация изменилась. Сегодня индукционные плиты и варочные панели выпускают почти все производители кухонной техники. Их принцип работы прост,

03.07.2008 Встроенные плиты для маленьких кухонь

ельно стоящих моделей существуют также и маленькие (шириной 44—50 см ) встраиваемые духовые шкафы и варочные панели. Омрачает радость лишь то, что ассортимент подобных приборов не так уж велик,
17.06.2008 Варочные панели: содружество стекла и газа

зяева предпочитают приобретать встраиваемые . варочную поверхность и духовку по отдельности. Причем варочные панели с автономным управлением (независимые) можно устанавливать сколь угодно далек
16.05.2008 Правила ухода за стеклокерамикой

Стеклокерамические плиты и варочные поверхности с каждым годом становятся все популярнее. Это не удивительно, ведь они к
10.12.2007 Варочные панели: долой стереотипы!

из массы однообразных устройств формой, цветом или необычными функциями. Квадратные и прямоугольные варочные панели надоели российскому потребителю хуже горькой редьки К счастью, для тех, кто м
08.10.2007 Газовые варочные панели: приручаем огонь

электрические того же класса. Повышенного внимания также требует безопасность. СОВРЕМЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ Газовые варочные панели различаются по своим габаритным размерам: от 3
01.10.2007 5 лучших газовых варочных панелей в ценовом диапазоне до 10 тысяч рублей

ться. Наслаждаться всеми плюсами «прирученного» огня, причём за небольшие деньги, позволяют газовые варочные панели. Они стоят дешевле, чем целая плита или комбинация «варочная панель + духовой
26.07.2007 Варочные панели: переходим на стеклокерамику

ного шкафа. Поэтому, говоря о стеклокерамических плитах, мы подразумеваем именно стеклокерамические варочные панели. Варочные панели бывают двух типов — зависимые и независимые. Нез

Публикаций - 138, упоминаний - 324

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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5016 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1946 11
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 226 11
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 900 10
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 123 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9069 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6057 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4133 7
Английский язык 6742 7
Металлы - Серебро - Silver 767 7
Пищевая промышленность - Чай 125 7
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1780 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3683 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2344 6
Углерод - Сarboneum - химический элемент 334 6
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 189 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1535 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7169 5
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 459 5
Ergonomics - Эргономика 1625 5
CNews - ZOOM.CNews 1850 48
Коммерсантъ - Издательский дом 1975 4
AP - Associated Press 2006 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1029 1
Nature 815 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 421 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
Cosmopolitan 25 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8209 1
Sirena - Сирена 3 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 998 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 127 1
Samsung IT Школа 11 1
Bauhaus - Staatliche Hochschule für Bau und Gestaltung - Баухаус - Государственная высшая школа строительства и формообразования 3 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 7
Samsung Forum 14 3
Red Dot Design Award 56 2
Международный женский день - 8 марта 361 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 2
Масленица - Масленая неделя 16 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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