Выбор для интерьера, где важна каждая деталь – индукционная варочная поверхность HHIH 6858 BG

Для небольших кухонь, кухонь-гостиных и островных зон, где традиционная вытяжка может выглядеть громоздко, HYUNDAI предлагает минималистичное современное решение — индукционную варочную панель HHIH 6858 BG.

Новинка объединяет в себе варочную панель и встроенную вытяжку с плавной регулировкой мощности. Устройство может работать как в режиме отвода воздуха через вентиляционную шахту, так и в циркуляционном режиме с использованием сменных угольных фильтров. Такая конструкция дает возможность свободно размещать панель в любом месте кухонного пространства без ограничений.

В варочной поверхности HHIH 6858 BG используется инверторная технология управления нагревательными элементами. В отличие от стандартных электрических плит, инвертор поддерживает стабильный нагрев без скачков температуры. Эта технология особенно важна для блюд, требующих длительного приготовления при низких температурах – томления, медленного кипения или тушения. Кроме того, инверторные панели являются самым энергоэффективным вариантом: по сравнению с обычной индукцией их потребление меньше на 10-15%.

Удобное сенсорное управление с плавной регулировкой мощности позволяет в одно касание настроить нужную мощность нагрева, а дополнительные функции делают процесс приготовления максимально комфортным. Например, «Бустер» (или автозакипание) временно увеличивает мощность конфорки, чтобы быстро довести воду до кипения, а затем автоматически снижает нагрев, как только достигается нужная температура — это предотвращает выкипание жидкости. Режим STOP&GO дает возможность приостановить процесс готовки в любой момент без потери текущих настроек. Когда блюдо будет готово, автоматически включится режим KEEP WARM – он бережно поддерживает температуру, сохраняя еду теплой и ароматной до момента подачи. Это особенно удобно, когда нужно ненадолго отлучиться или дождаться всех гостей к столу. Каждая из 4 конфорок имеет отдельный таймер (от 1 до 99 минут) для точного контроля времени приготовления.

Готовка в нестандартной посуде перестает быть вызовом: варочная панель HHIH 6858 BG имеет увеличенную зону нагрева Flex Zone. Это позволяет использовать, например, прямоугольные сковороды-гриль или азиатские воки. Поверхность автоматически определяет область контакта и равномерно распределяет тепло.

Дополнительные системы защиты, включая индикатор остаточного тепла и блокировку от случайных касаний, обеспечивают безопасность использования для всей семьи.

Индукционная варочная поверхность HHIH 6858 BG уже доступна для заказа в Ситилинке и магазинах партнеров.