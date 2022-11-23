Ozon расширяет ассортимент электроники и бытовой техники под собственной торговой маркой Hartens

Ozon запустил в продажу беспроводные колонки под собственной торговой маркой в ноябре 2022 г. перед стартом высокого сезона – ровно через год после запуска продаж телевизоров Hartens. В октябре в продаже также появились встраиваемые духовые шкафы и варочные панели под тем же брендом, а в ближайшее время добавятся компьютерные мониторы. Ozon наращивает ассортимент СТМ в самых востребованных товарных категориях у россиян, из которых ушли известные бренды.

В этом году Ozon уже представил десятки товаров под собственными торговыми марками в разных категориях: телевизоры Hartens, одежда Hola, товары повседневного спроса KIX, постельное белье и посуда под брендом Ozon. Экспертиза площадки в онлайн-ритейле и глубокая аналитика покупательского поведения россиян помогли определить перспективные ниши, где CTM могут занять заметную долю и не повлияют на положение других продавцов. Категории СТМ маркетплейса представлены чаще всего высокомаржинальными товарами, которые за счет заказа напрямую на производстве и экономии на маркетинге имеют относительно низкую цену для покупателя по сравнению с конкурентами.

Беспроводные колонки Hartens производятся специально для Ozon в Китае. Ассортимент состоит из 16 моделей разного цвета и функциональности, а цена начинается с 1190 руб. По мощности звука колонки Hartens подразделяются на 5 Вт, 10 Вт и 20 Вт. Все колонки оснащены широким набором внешних интерфейсов: USB-A, слот для карты памяти MicroSD и Bluetooth версии 5.3. Старшие модели, по 10 и 20 Вт, дополнительно имеют AUX-разъем и подсветку корпуса. Всего в модельной линейке будет представлено шесть цветов: фиолетовый, красный, бирюзовый, оранжевый, черный, серый.

Духовые шкафы и варочные панели под брендом Hartens производятся в России и поступили в продажу на Ozon в октябре 2022 г. Встраиваемая техника обладает стандартными размерами, что позволит россиянам использовать технику на любой кухне. Духовые шкафы оснащены несколькими автоматическими режимами с возможностью ручного управления. Варочные панели имеют по четыре конфорки и доступны для заказа в эмалированной черной стали и стеклокерамике.

Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки Поддержка ИТ-отрасли

Компьютерные мониторы Hartens собираются в Белоруссии. Они были разработаны с учетом потребностей разных аудиторий. На старте продаж в середине ноября в линейке будет представлено четыре самых популярных в России диагонали с разной частотой обновления экрана. Базовый монитор подойдет для работы и учебы, он имеет диагональ 22 дюйма и частоту 60 Гц. Топовый монитор учитывает потребности современных геймеров и создателей контента. Диагональ 32 дюйма в сочетании с частотой обновления 165 Гц обеспечат покупателям четкое и детализированное изображение.

Виктория Аткишкина, директор по развитию бизнеса Ozon, сказала: «Ozon активно развивает направление СТМ, чтобы дополнить ассортимент качественных и доступных товаров и обеспечить широкий выбор во всех нишах. В электронике у нас уже есть успешный опыт запуска CTM – телевизоры Hartens, запущенные в 2021 г., быстро вышли в лидеры продаж на маркетплейсе. Чтобы создать новые конкурентные продукты, команда бренда тщательно изучала рынок и продажи на маркетплейсе, мониторила продукты лидеров, а также проводила фокус-группы и отбирала производителей. В результате нам удалось запустить в продажу сбалансированные продукты с востребованным функционалом. Мы уверены, что скоро бытовая техника и электроника под брендами Hartens будет все чаще встречаться в домах россиян».