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Хомнет Консалтинг CitiDirect Online Banking Express Интеграция интернет-банка и 1С

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.11.2016 «Атриум Инновейшенс Рус» интегрировала «1С:Предприятие 8» и CitiDirect Online Banking Express 1
29.07.2016 «Ориент Хоусхолд Апплиансес» использует разработку «Хомнет консалтинг» - модуль CitiDirect 1
07.07.2016 Филиал «Келлогг Браун энд Рут Интернэшнл Инк» внедрил модуль CitiDirect от «Хомнет консалтинг» 1
30.05.2016 «Стомиль Санок Рус» внедрила модуль интеграции систем «1С» и CitiDirect от «Хомнет консалтинг» 1
29.04.2016 «Карелиан Вуд Кампани» внедрила модуль интеграции систем «1С» и CitiDirect от «Хомнет консалтинг» 1
15.10.2015 «Хомнет консалтинг» выполнил доработку системы CitiDirect для «Виллако» 1
13.08.2010 «1С:Хомнет Консалтинг» интегрирует интернет-банк CitiDirect Online Banking Express и «1С:Предприятие» для «Ситибанка» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Хомнет Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 8
9594 8
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
АйТи 1519 1
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 54 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Citi - Citibank 158 1
Ингосстрах Инвестиции 22 1
Atrium Innovations - Атриум Инновейшенс Рус 1 1
KBR Inc - Kellogg Brown & Root - Келлогг Браун энд Рут Интернэшнл Инк 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Хомнет НФО 36 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 94 1
Хомнет Бюджетирование 1 1
Citi - CitiDirect Online Banking 8 1
1С:Камин 5 1
1С:Лесозавод 1 1
Хомнет МСФО - Хомнет IFRS 42 1
Кабисов Мурат 1 1
Каюров Дмитрий 1 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Платёжное поручение - Payment order 241 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
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