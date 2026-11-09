Индексная книга (каталог) CNews*
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1С:Камин
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 6
1С:Камин и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 9796 5
|Ростелеком 11101 2
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1000 2
|Microsoft Corporation 25924 1
|Хомнет Консалтинг - ХК Групп 185 1
|РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
|РЖД - Российские железные дороги 2113 1
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169684 2
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1795 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.