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1С:Камин

1С:Камин

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.11.2026 В России создана ИТ-система для учета государственных наград 1
13.06.2024 «Первый Бит» автоматизировал рабочие процессы производителя стройматериалов «Лато» с помощью «1С:ERP» 1
27.10.2020 «Первый Бит» автоматизировал кадровый учет и расчет заработной платы свыше 4500 сотрудников дочернего предприятия РЖД — АО «ЖТК» 1
15.10.2015 «Хомнет консалтинг» выполнил доработку системы CitiDirect для «Виллако» 1
22.07.2013 «Ростелеком» совместно с «1С» предложил новые облачные приложения для СМБ 1
15.05.2012 Запущена первая услуга национальной облачной платформы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

1С:Камин и организации, системы, технологии, персоны:

9796 5
Ростелеком 11101 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1000 2
Microsoft Corporation 25924 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 185 1
РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Федеральное казначейство России 1968 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2810 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37135 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55351 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18511 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24980 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1307 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13933 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3332 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7983 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4567 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 775 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13236 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 491 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2130 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2040 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 376 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9890 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 871 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4675 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14201 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10420 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1560 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12592 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27350 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13112 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7925 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2587 2
Microsoft Office 4268 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1026 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 236 1
Citi - CitiDirect Online Banking 8 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 83 1
Хомнет Консалтинг - CitiDirect Online Banking Express - Интеграция интернет-банка и 1С 8 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 516 1
Linux OS 11751 1
1С:Камин Зарплата 3 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 870 1
1С:ERP Управление предприятием 888 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1854 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1522 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1480 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 930 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 726 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 79 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 1
Кабисов Мурат 1 1
Кущев Дмитрий 4 1
Курмамбаев Мирас 1 1
Загрудный Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169684 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1795 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6729 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58847 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12507 2
Экономический эффект 1426 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 817 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2389 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8616 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3579 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1546 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54475 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4702 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2528 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
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