«Первый Бит» автоматизировал рабочие процессы производителя стройматериалов «Лато» с помощью «1С:ERP»

Воронежский офис ИТ-интегратора «Первый Бит» автоматизировал рабочие процессы компании «Лато» – предприятия, специализирующегося на выпуске фиброцементных и хризотилцементных изделий для фасадов зданий и сооружений.

Ранее учет «Лато» велся разрозненно, с дублированием данных и рутинными операциями. Например, данные для кадрового учета и расчета зарплаты брались из программы «1С:Камин», а согласование договоров и служебных заявок велось в сторонней программе, без интеграции с основными решениями учета. Заметная часть расчетов велась в Excel, и все данные для него собирались и фиксировалось вручную.

Много времени тратилось на обработку заказов, возникали ошибки в документообороте, потери из-за несоблюдения сроков и неэффективного использования складских запасов. Информация дублировалась из системы в систему, операции отражались только постфактум.

«Перед нами стояло несколько задач: начать запускать учет на местах возникновения операций, перейти к прозрачности производства и максимально снять нагрузку с пользователей, чтобы не приходилось раздувать штат. Мы обратились к специалистам воронежского офиса «Первый Бит», как к представителям компании, имеющей огромный опыт и экспертное мнение в области автоматизации рабочих процессов. Эксперты подобрали нам подходящее решение – «1С:ERP Управление предприятием». Только эта система могла покрыть все наши потребности с учетом отраслевой специфики», – сказал финансовый директор компании «Лато» Мирас Курмамбаев.

По итогу перехода на «1С:ERP Управление предприятием» у заказчика ведется учет каждой производственной операции, что значительно повысило прослеживаемость. Затраты сразу отражаются на местах возникновения финансово-хозяйственных операций: можно детальнее анализировать результаты работы сотрудников, план-фактный анализ себестоимости, следить за отклонениями и формировать отчеты в нужных разрезах.

Штрихкодирование и маркировка продукции ускорили обработку операций и позволили не хранить неликвид на складе. По штрихкоду можно отследить дату выпуска продукции и номер партии, и даже узнать имена сотрудников, которые работали в смену выпуска. Всех кладовщиков обеспечили мобильным приложением и терминалами сбора данных – сократились сроки отгрузки и проведения инвентаризации.

Также специалисты разработали АРМ (автоматизированное рабочее место) для цеха производства и для цеха окраски. Нужно было сделать максимально простой и интуитивно понятный интерфейс, чтобы не тратить время на обучение нюансам работы с программой всего производственного персонала. С помощью АРМ для цехов стало возможно оперативно влиять на объемы выпускаемой продукции – анализ простоев оборудования происходит в онлайн-режиме.

Менеджеры по продажам теперь могут ставить «бронь» на произведенную продукцию. Они заполняют единый шаблон формирования заказа, видят поступление оплаты, могут оперативно анализировать для какого заказа продукция уже есть в наличии и таким образом сократить сроки отгрузки для покупателей.

Анализ себестоимости готовой продукции производится в разрезе различных статей и по прямым затратам. Стало проще контролировать стоимость доставки – теперь она включается в себестоимость.

В блоке бюджетирования «1С:ERP Управление предприятием» автоматически формируется план-фактный анализ, не требующий ручного переноса данных. Согласование счетов тоже происходит в системе, все данные можно отследить в онлайн режиме – а значит, корректно учитывать лимиты платежей и не допускать перерасхода или кассовых разрывов. Бухгалтерский баланс тоже собирается в «1С:ERP».

Специалисты «Первого Бита» автоматизировали в «1С:ERP» блок кадрового учета и расчета заработной платы. Все вычисления, даже сложные – такие как дополнительные оплачиваемые выходные дни, – происходят в автоматическом режиме.

«1С:ERP Управление предприятием» позволяет построить комплексную информационную систему для управления деятельностью любого предприятия. Это инновационное решение от использует комплексный подход к управлению бизнесом, лучшие международные методики и многолетнюю отечественную практику, что гарантирует гибкость настройки, удобство использования и существенный экономический эффект», – сказал руководитель проекта со стороны ИТ-интегратора «Первый Бит» Дмитрий Кущев.