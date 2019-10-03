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Midea выбрала Orange Business Services для цифровой трансформации

Интеграция Инфраструктура

Midea выбрала Orange Business Services в качестве поставщика услуг для модернизации своей глобальной коммуникационной инфраструктуры с использованием публичных облаков в Азии, Европе, Северной Америке и Южной Америке.

Трансформация инфраструктуры расширит возможности взаимодействия подразделений Midea по всему миру, повысит экономическую эффективность и улучшит прозрачность работы компании. В рамках преобразований будет проведена консолидация глобальной инфраструктуры Midea со сквозной IT-оркестровкой и организацией подключений для приложений публичных облаков и IoT-устройств. Это обеспечит более продуктивную эксплуатацию цифровых ресурсов компании и позволит Midea оптимизировать услуги, предлагаемые клиентам.

Решение на базе защищенного публичного облака будет реализовано с помощью Orange Flexible Engine — открытой, масштабируемой, безопасной и надежной инфраструктуры для размещения традиционных и облачных приложений. Будут использоваться центры обработки данных в Атланте, Париже, Сан-Паулу и Сингапуре. Таким образом, Midea сможет централизованно и эффективно управлять своей глобальной инфраструктурой, гибкость и масштабируемость которой обеспечат прекрасную поддержку будущему росту международного бизнеса компании. Это, в свою очередь, позволит улучшить качество обслуживания клиентов и оптимизировать работу сотрудников.

«Сотрудничество с Midea стало возможным благодаря консультационным услугам, совместной работе над инновациями, возможностям интеграции операторского класса и комплексным решениям, предлагаемым Orange Business Services, — сказал Джек Чжан, генеральный директор Orange Business Services в Китае. — Мы очень рады, что компания выбрала нас в качестве своего партнера по цифровой трансформации».

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