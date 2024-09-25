Иранская техника не приживается в России. Покупки сразу трех российских заводов с треском провалились, теперь нужен четвертый. Опрос

Иранские производители техники испытывают большие трудности с выходом на российский рынок. Провалены переговоры по получению мощностей трех заводов в России, один из которых простаивает на протяжении восьми лет. Теперь вся надежда на Татарстан – там стоит завод Midea по выпуску холодильников, который может отойти иранским вендорам.

Попытка номер четыре

Иранская компания Entekhab Group, занимающаяся производством бытовой техники, не смогла купить российский завод Vestel, расположенный во Владимирской области в городе Александров, пишет «Коммерсант». Она хотела выпускать на нем свою продукцию, но участники переговоров не смогли прийти к консенсусу, в результате чего сделка была сорвана.

Теперь, по информации издания, Entekhab Group решила попытать счастья в Татарстане, по той же схеме, что и под Владимиром – она не желает строить там завод с нуля, а хочет лишь выкупить уже готовое производство. В данном случае ей приглянулся завод широко известной в России китайской компании Midea по выпуску холодильников.

Неуспех во Владимирской области – это уже третья за последние несколько месяцев провальная попытка иранских вендоров бытовой техники наладить производство своей продукции на территории России. В октябре 2023 г. CNews писал, что под эти цели могут быть выделены мощности заводов сбежавших из России корейских компаний Samsung и LG, но в итоге, по информации «Коммерсанта», переговоры зашли в тупик.

Что пока не будут выпускать в России

Entekhab Group считается одним из крупнейших производителей бытовой техники в Иране. В ассортимент компании входят холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, телевизоры, микроволновые печи и пр., словом, все то, чем россияне пользуются десятилетиями.

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Entekhab Group теперь очень пристально присматривается к фабрике Midea в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан), но пока неизвестно, что именно из широкого списка выпускаемой ею техники она планирует выпускать на этом заводе, если удастся заключить сделку.

Почему Entekhab Group «не пускают» в Россию

Как сообщил приближенный к Entekhab Group источник «Коммерсанта», переговоры с Vestel по покупке завода под Владимиром «окончательно прекращены». Иранскую сторону, по всей видимости, не устроила финансовая сторона сделки. В какую стоимость оценили завод нынешние владельцы, собеседник издания не уточнил, но подчеркнул, что это были бы далеко не все траты, которые грозили Entekhab Group.

Завод в Александрове не функционирует уже довольно давно – он законсервирован с 2016 г. Данный факт означает, что Entekhab Group пришлось бы по-крупному вложиться в его переоборудование – по предварительным подсчетам, размер денежных вливаний составил бы около $80 млн.

Потенциальный источник денег

После ухода из страны крупных европейских, американских, корейских и японских брендов техники пустые места на полках почти моментально заняли их китайские конкуренты. Пока нет ясности, осталось ни на полках место еще и для иранской техники, но Entekhab Group, по всей видимости, очень хочет это проверить, и стремится влиться в российскую розницу – именно на фоне ухода привычных россиянам брендов.

Стремление компании продавать свою продукцию россиянам подтвердил «Коммерсанту» и близкий к компании источник. «Entekhab Group либо выкупит другой завод, либо войдет в долю российского производителя бытовой техники», – сказал он.

Шанс на успех есть

Midea, как и Entekhab Group, тоже является очень крупным производителем и импортером бытовой техники, только не в Иране, а в Китае. Ее мировая выручка по итогам 2023 г. выросла на 8,1% год к году.

Завод компании в Татарстане по производству холодильников работает с 2020 г. – он был запущен совместно с российской компанией с ООО «Континент производственные решения». Размер вложений Midea в проект достиг 1 млрд руб., и теперь завод способен выпускать 350 тыс. единиц продукции в год. Фабрика занимает площадь 24,3 тыс. кв. м.

К настоящему моменту, как сообщил «Коммерсанту» источник среди топ-менеджеров неназванной крупной ритейл-сети, Midea уже не входит в капитал российской фабрики – она вышла из него ранее в 2024 г., решив построить новый завод в Белоруссии. Этот факт может оказаться выгоден Entekhab Group.

Собеседник издания подчеркнул, что если Entekhab Group удастся купить завод в Татарстане, ей все равно придется оснастить его новым оборудованием. Другими словами, дополнительных трат иранскому вендору избежать не удастся.



