Сорвана сделка, которая дала производителю полуфабрикатов чипов шанс захватить треть мирового рынка

Сделка отменяется

Тайваньскому производителю полупроводников GlobalWafers не удалось получить разрешение немецких властей на приобретение своего конкурента из Германии – компании Siltronics. Национальный регулятор не одобрил сделку в срок, и теперь тайваньцам придется выплатить Siltronics предусмотренную договором компенсацию за ее срыв в размере $50 млн евро.

Как сообщает американский телеканал CNBC, данная сделка превратила бы тайваньскую компанию во второго по величине в мире поставщика 300-миллиметровых кремниевых пластин после японской Shin-Etsu. В результате объединения, по оценке аналитической компании Fubon Securities Services, доля GlobalWafers на глобальном рынке достигла бы 32-35%.

Главный исполнительный директор GlobalWafers Дорис Сюй (Doris Hsu) выразила свое разочарование итогами работы регулятора в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании. Она также пообещала, что находящийся под ее руководством бизнес продолжит отношения со своими европейскими клиентами, «многие из которых поддержали сделку». Тем не менее, по ее словам, компания даст оценку решению (а точнее его отсутствию) правительства Германии и будет учитывать его при выработке будущей инвестиционной стратегии.

Немецкий регулятор своим молчанием «похоронил» сделку по объединению GlobalWafers и Siltronic

Министерство экономики Германии, в чьи полномочия входит выдача разрешений на проведение сделок подобного рода, готово повторить процедуру, если компании решат попытать удачу еще раз, отмечает CNBC.

Год в ожидании одобрения регуляторов

GlobalWafers договорилась о покупке Siltronic за 3,75 млрд евро ($4,53) млрд в декабре 2020 г. Тайваньская компания должна была выплатить Siltronic по 125 евро за акцию, что на 10% выше биржевого курса, зафиксированного на момент завершения торгов 27 ноября 2020 г.

Согласно ожиданиям руководства GlobalWafers, покупка активов Siltronic должна была позволить компании усилить позиции в сегменте силовой электроники, компонентов для оборудования сетей 5G и интернета вещей. Полупроводниковые пластины, напомним, являются основой для производства полупроводниковых приборов и интегральных схем.

Как и в случае с другими сделками подобного масштаба, данная операция требовала одобрения со стороны регуляторов. Крайний срок получения разрешения со стороны регуляторов, оговоренный в соглашении между GlobalWafers и Siltronic – 31 января 2022 г. По состоянию на эту дату сторонам удалось заручиться поддержкой всех необходимых инстанций за исключением Министерства экономики Германии. В частности, 21 января было получено разрешение китайских регуляторов на условиях, предусматривающих продажу одного из предприятий GlobalWafers в Дании.

Организационная проблема или неявный запрет?

Примечательно, что власти Германии не забраковали сделку, а просто не успели провести все необходимые проверки в срок, хотя на это у них было 14 месяцев.

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Кроме того, из заявлений тайваньской компании следует, что немецкий регулятор не слишком шел на контакт и преимущественно сохранял стоическое молчание на протяжении всего периода. GlobalWafers якобы неоднократно выражала свою готовность обсуждать условия одобрения сделки. Проблема в том, что чиновники так и не выдвинули какие-либо требования и даже не обозначили сроков принятия решения по поглощению Siltronic.

Как сообщил Reuters представитель ведомства, затягиванию процедуры поспособствовало позднее одобрение сделки Китаем. По его словам, сам факт выдачи разрешения китайскими властями нуждался в изучении, на которое оставалось не так уж много времени. Его в итоге оказалось недостаточно.

По информации Financial Times, неспешность немецкого регулятора связана с его высокой загруженностью, которая только возрастала в последние годы. Так, в 2021 г. Германией было проведено более 300 проверок подобного рода – почти втрое больше по сравнению с результатами 2020 г. Кроме того, претерпели изменения и правила поглощения – в сторону их ужесточения.

Как отмечает Абишур Пракаш (Abishur Prakash), сооснователь консалтинговой фирмы Center for Innovating the Future («Центр инноваций будущего»), Германия и Европейский союз озабочены постепенной утратой позиций в сфере высоких технологий с тех пор, как китайская Midea выкупила компанию – лидера немецкого рынка робототехники Kuka в 2016 г.

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«Технологический суверенитет ЕС будет определять суверенитет физический, и ключом к его достижению станет наличие самостоятельной отрасли производства чипов, – заявил Пракаш в разговоре с CNBC. – Какие бы цели ни ставил перед собой ЕС, будь то развитие робототехники, исследование космоса или квантовых технологий, без передовых полупроводников ему не обойтись. Брюссель не хочет полагаться на другие страны, такие как США или Китай, в этом вопросе».