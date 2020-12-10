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Продан один из крупнейших в мире производителей кремниевых пластин

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Электроника Техника
, Текст: Ирина Пешкова

Тайваньская компания GlobalWafers выкупит за $4,53 млрд немецкого поставщика кремниевых пластин для производства компонентов смартфонов, ПК и дисплеев Siltronic. Таким образом GlobalWafers увеличит свою долю рынка до 35% и станет одним из крупнейших производителей кремниевых пластин в мире.

Сделка GlobalWafers и Siltronic

Тайваньская компания GlobalWafers договорилась о покупке немецкого производителя кремниевых пластин Siltronic AG за 3,75 млрд евро ($4,53 млрд), пишет Bloomberg. Сделка станет крупнейшей в истории GlobalWafers и одной из крупнейших на мировом рынке чипов в 2020 г. Кроме того, GlobalWafers, по мнению аналитической компании Fubon Securities Investment Services, может стать одним из крупнейших производителей кремниевых пластин в показателях выручки с долей рынка от 32 до 35%.

Как отмечает Bloomberg, сделка состоится на условиях, оговоренных еще в конце ноября 2020 г. GlobalWafers выплатит Siltronic по 125 евро за акцию, что на 10% выше биржевого курса, зафиксированного на момент завершения торгов 27 ноября 2020 г. Таким образом, покупателю придется в общей сложности заплатить $4,53 млрд. Siltronic заявила также, что ее крупнейший акционер, немецкая химическая компания WackerChemie AG, владеющая 30,8% акций, готова продать свою долю.

По мнению главы GlobalWafers Дорис Сюй (Doris Hsu), покупка активов Siltronic позволит GlobalWafers усилить позиции в сегменте силовой электроники, компонентов для оборудования сетей 5G и интернета вещей. Закрытие сделки должно состояться во второй половине 2021 г. после всех согласований с регулирующими органами. Глава GlobalWafers пообещала не увольнять сотрудников и не закрывать ни один сайт Siltronic в Германии до конца 2024 г.

Что известно о компаниях Siltronic и GlobalWafers

В настоящее время обе компании располагают 20 заводами в 10 странах. До этой сделки Siltronic занимала ведущие позиции в поставках кремниевых пластин для производства компонентов, используемых в смартфонах, персональных компьютерах, навигационных устройствах и дисплеях. В 2019 г. выручка Siltronic достигла $1,58 млрд.

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GlobalWafers договорилась о покупке Siltronic, чтобы захватить рынок кремниевых пластин

GlobalWafers производит передовые полупроводники для электроники. Выручка GlobalWafers за 2019 г. составляла около $2 млрд. Контрольный пакет акций GlobalWafers принадлежит Sino-American Silicon ProductsInc (SAS), крупнейшему производителю продукции на основе кремния. Деятельность компании началась в 1981 г., а первая кремниевая пластина была выпущена в 1982 г.

Как ранее писало аналитическое агентство Nikkei, по состоянию на конец I квартала GlobalWafers занимала третье место в мире среди производителей кремниевых пластин с долей рынка 17%, немецкая компания Siltronic располагалась на четвертой позиции с 13% рынка. Лидерами сегмента оставались японские компании Shin-etsuChemical (33%) и Sumco (25%), но после данной сделки GlobalWafers сможет претендовать на вторую позицию.

Другие важные сделки на рынке полупроводников

Bloomberg со ссылкой на аналитиков ставит текущую сделку в один ряд с такими событиями как приобретение британского разработчика процессорных архитектур ARM Holdings японской компанией SoftbankGroup в 2016 г. Правда, тогда сумма сделки была гораздо больше и составила 24,3 млрд фунтов стерлингов (около $32,2 млрд). В рамках соглашения Softbank согласилась заплатить 17 фунтов стерлингов за каждую акцию ARM, которая являлась самой дорогой из всех торгующихся на Лондонской бирже ИТ-компаний.

Поглощение ARM стало самой крупной сделкой за всю историю японской инвестиционной группы, и самой большой сделкой за всю историю японских компаний по приобретению иностранных активов.

В сентябре 2020 г. американская компания Nvidia объявила о выкупе ARM у SoftbankGroup. Nvidia сообщала, что стоимость ARM составит $40 млрд. Часть этой суммы компания передаст холдингу в виде своих акций ($21,5 млрд), а часть — ($12 млрд) в виде наличных, в том числе $2 млрд на момент заключения сделки с Softbank.

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