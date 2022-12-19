Россияне накануне праздников бросились скупать дорогие умные устройства. В топе бренды, которые почти никому не известны

Россияне к новогодним праздникам больше стали покупать дорогую технику для дома и смартфоны. Популярностью пользуются беспроводные наушники, колонки и умные гаджеты. Эксперты отмечают, что в 2022 г. покупатели стали готовиться к новогодним праздникам заранее из-за увеличившихся сроков поставки.

Подарки на Новый год

Россияне к Новому году стали чаще покупать дорогую бытовую технику и смартфоны. Спрос на эти товары с 1 по 14 декабря 2022 г. заметно вырос, пишет РБК со ссылкой на опрошенные маркетплейсы. Эксперты отметили, что в 2022 г. покупатели активизировались раньше, чем в 2021 г., и стали закупаться подарками уже с начала декабря.

Если в 2021 г. покупатели чаще всего приобретали именно смартфоны, то в 2022 г. их выбор больше сосредоточен на технике для дома, отметили в «М.видео-Эльдорадо». По данным магазина, среди бытовой техники в этот период популярны товары китайской Haier, турецкой Beko, словенской Gorenje, итальянской Candy, китайской Midea, узбекской Artel. Самыми популярными моделями телевизоров стали продукты японской Toshiba и китайских Hisense и Haier.

При этом россияне чаще приобретают товары офлайн, консультируясь с экспертами и тщательно выбирая товары, рассказали РБК в «М.видео-Эльдорадо».

В топе наушники, колонки и умные гаджеты

В других розничных сетях картина немного иная. Например, в «Ситилинке» с 1 по 14 декабря 2022 г. чаще скупали компьютеры, мыши, клавиатуры, а также мобильные устройства и расходные материалы для принтеров. В 2021 г. в тот же период россияне отдавали предпочтение малой бытовой технике. Эксперты «Ситилинка» отметили, что покупатели сейчас чаще выбирают товары по скидке или же недорогую технику.

В Ozon россияне в первые две недели декабря больше всего покупали беспроводные наушники F9, умную колонку «Яндекс.станция», умную светодиодную лампочку Kojima, SSD-диск Kingston и смартфон Xiaomi Redmi 9A. В 2021 г. покупатели чаще выбирали фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6, беспроводные наушники Apple AirPods, TWS F и Xiaomi Airdots 2.

Россияне стали заранее скупать подарки на Новый год

В розничной сети «Мегафона» категории товаров в топе не поменялись в 2022 г., но увеличился на них спрос. Так, на 20% чаще пользователи стали покупать смартфоны, умные часы и фитнес-трекеры, рассказали изданию представители сети. В МТС напротив отметили, что спрос на мобильные устройства упал на 17% в первую неделю декабря 2022 г.

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В первые две недели декабря 2022 г. в Wildberries самыми востребованными товарами стали носимые гаджеты и бытовая техника. В тот же период 2021 г. россияне чаще приобретали смартфоны, аксессуары для телефонов (чехлы, защитные стекла, наушники, кабели), а также пульсоксиметры и триммеры.

Столица закупает меньше

То, что россияне в 2022 г. стали покупать новогодние подарки заранее, отмечается и в докладе «Региональная экономика» Центробанка (ЦБ), пишет РБК. На это оказали влияние увеличение сроков доставки товаров, а также желание покупателей сэкономить на распродажах.

В ЦБ также отметили более выраженное снижение потребительской активности в столице по сравнению с регионами. Это вызвано релокацией сотрудников, а также потерей доходов тех россиян, которые работали на ушедшие из России иностранные компании.

В числе других трендов декабря 2022 г. в Центробанке назвали увеличение числа азиатских брендов, увеличение продаж российской бытовой техники и техники из СНГ в полтора-два раза, а также замедление роста цен на бытовую технику и компьютеры.